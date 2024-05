Sofía Clerici y Martín Insaurralde, ¿juntos otra vez?

Escuchar

El 30 de septiembre de 2023 se conocieron una serie de imágenes en Instagram que mostraban a la modelo Sofía Clerici junto al dirigente peronista Martín Insaurralde durante un viaje en un yate por la costa de Marbella, España. Esas fotos provocaron un escándalo de grandes proporciones que devino en una investigación judicial contra la mediática y el exintendente de Lomas de Zamora y exjefe de Gabinete del gobernador de la provincia de Buenos Aires Axel Kicillof. Hoy, a casi cinco meses y medio, y luego de una supuesta separación, se viralizaron nuevas fotos de ambos juntos.

Las historias de Instagram de Clerici se hicieron virales en redes sociales, aunque luego las borró. Y es que muestran a Insaurralde manejando un auto y supuestamente recostado en un sillón. “Ruta de amor”, escribió la modelo. También publicó un video de un asado en la parrilla: “Cómo me miman...”.

Tras el escándalo que se desató por el viaje a Marbella, la modelo fue imputada junto con el exjefe de Gabinete bonaerense en una causa penal por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. La investigación, que se tramita en el juzgado que subroga el magistrado Ernesto Kreplak, también incluye como imputada a Jesica Cirio, exmujer de Insaurralde.

Insaurralde y su nueva pareja en un yate por Marbella

En un escrito que presentó la modelo a la Justicia, pidió ser sobreseída y, sin nombrarlo, defendió a Martín Insaurralde: dijo que el barco en el que pasearon juntos por el Mediterráneo se lo prestaron a ella y que los regalos de los que subió fotos en sus redes sociales los había recibido de otros amigos.

Clerici sostuvo en su escrito -de una carilla- que los objetos de lujo que le regalaron no tienen relación con “los hechos ni las personas denunciadas” en la causa. Relató que fueron obsequios de amigos por su cumpleaños y que algunos, incluso, fueron comprados en la Argentina. Relató además que ella viajó en septiembre a Marbella, España, porque allí reside su hermana y afirmó que fue un amigo de esa hermana el que le prestó el yate “ocasionalmente” para pasar “apenas un día de navegación”.

En tanto, hace un par de meses, la Justicia estableció que entre 2021 y 2023 gastó más de 100.000 dólares en viajes a Estados Unidos y Europa, incluido el paseo en el yate Bandido por Marbella, cuando su sueldo era de poco más de 1.800 dólares, sin otros ingresos declarados.

Además, los investigadores detectaron que al menos tres empresas contratistas de la Municipalidad de Lomas de Zamora aparecen ligadas a bienes que usaba Insaurralde como propios, como una casa en un country de San Vicente a nombre de una empresa, que nunca fue declarada; una camioneta Hiunday y el departamento de Puerto Madero donde vivió con Jesica Cirio.

Insaurralde presentó abogados en la causa, pero hasta el momento no hizo ningún descargo.

La defensa de Clerici

La modelo aseguró en octubre -un mes después de que se desató la polémica- que tiene órdenes que le impiden explayarse sobre el asunto: “Del tema no puedo hablar y no me parece que sea el momento ni el lugar. Cuando tenga que hablar será más adelante y se van a enterar. No voy a hablar, respeten. Además mi abogado está con el tema, no estoy autorizada a hablar”.

Posteriormente, Clerici también fue consultada por Intrusos, de América TV, y mantuvo tanto su expresión sonriente como su postura de no dialogar ni profundizar sobre lo ocurrido, que le costó la carrera por la reelección y también su puesto como jefe de Gabinete del gobernador bonaerense Axel Kicillof: “El tema no lo voy a tocar, sé que quieren que hable. Mi abogado está manejando mi caso y no hay nada para decir”.

En la nota fue consultada también sobre la posibilidad de ir presa por el escándalo, que también incluyó la filtración de fotos con joyas y relojes de lujo, pero rápidamente descartó esa posibilidad: “Estamos todos enfocados en que está todo en orden, son cosas que pasan. Les puedo decir que, por ahora, no tengo nada para decir. Se hablan tantas cosas, tantas pavadas...”.

