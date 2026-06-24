La Justicia emplazó al ministro Luis Caputo para que defina si avala un crédito del Banco Mundial por US$270 millones para Axel Kicillof

LA PLATA.− El Juzgado Federal N°4 de esta capital le exigió al gobierno de Javier Milei que defina en un plazo no mayor a 10 días si avala un crédito de US$270 millones, preacordado entre el Banco Mundial y el gobierno de Axel Kicillof, destinado a obras de saneamiento de efluentes contaminantes en la cuenca del Río de la Plata.

El pedido ante la Justicia federal se produjo luego de la reunión que el presidente Javier Milei mantuvo la semana que pasó en Olivos con la vicepresidenta para América Latina y el Caribe del Banco Mundial, Susana Cordeiro Guerra.

En ese encuentro en la Quinta de Olivos, donde se acordaron avales por US$2000 millones para la Argentina, participó el ministro de Economía, Luis Caputo, a quien está dirigido el pedido de resolución a favor de una garantía de Nación para que pueda tomar deuda.

En concreto el juez Alberto Recondo hizo lugar a una presentación elevada por la Fiscalía de Estado de la provincia, que representa a Kicillof, para que el Ministerio de Economía de Nación responda en diez días si accede a los avales requeridos para obras por U$270 millones a efectos de sanear la cuenca del Río de La Plata.

El presidente Javier Milei se reunió en la Quinta de Olivos con la vicepresidenta para América Latina y el Caribe del Banco Mundial, Susana Cordeiro Guerra. Presidencia

El gobierno de Kicillof elevó el pedido en 2024 ante el Ministerio de Economía. El gobernador reiteró la solicitud en abril y mayo de este año, y aún no obtuvo respuesta.

“Hasta la fecha, transcurrido más de un año y medio desde el primer pedido, el Estado nacional no ha dado respuesta a tales requerimientos”, expresó la Fiscalía de Estado en un escrito donde se exigió una pronta respuesta Ministerio de Economía.

Pese a que Buenos Aires aún espera, otras diez provincias sí obtuvieron avales para créditos internacionales, según detalló el ministro de Infraestructura bonaerense, Gabriel Katopodis.

Las provincias beneficiadas fueron Salta, Entre Ríos, Jujuy, Córdoba, Santa Fe, Neuquén, Chaco, Río Negro, Mendoza y Misiones.

Gabriel Katopodis, funcionario de Kicillof, en la audiencia pública Nacho Amiconi

Los avales otorgados por decreto de Nación ascienden a un total de US$180 millones para distintos créditos, destinados a obras de agua potable, infraestructura, logística, producción y urbanismo.

El Programa para el tratamiento y disposición final de residuos de los líquidos cloacales de La Plata, Berisso y Ensenada contempla una Planta de Tratamiento Primario Avanzado en la localidad de Berisso, dentro del predio de la planta existente, un caño emisario subterráneo, un emisario subfluvial y un difusor. La vinculación entre la planta de tratamiento y el emisario se realizaría a través de una estación de bombeo y una cámara de carga, también dentro del predio actual.

Kicillof, en una inauguración de una planta potabilizadora Diego Nasello

El gobierno provincial tiene preacordado ese crédito de US$270 millones para la obra, pero no puede avanzar sin la garantía de Nación.

Esta no es la única obra frenada por falta de avales. También se encuentra en esa situación un programa de desarrollo sustentable de la cuenca hídrica de los arroyos San Francisco y Las Piedras, que incluye los municipios de Almirante Brown, Avellaneda, Florencio Varela, Presidente Perón y Quilmes. La construcción de un acueducto en San Martín, la ampliación del cauce del río Salado, la adecuación del cauce del río Areco y la construcción de la Autovía 6 son otras de las obras paralizadas por la falta de garantía nacional para que la provincia pueda endeudarse.

El presidente Javier Milei se reunió hoy en la Quinta de Olivos con la vicepresidenta para América Latina y el Caribe del Banco Mundial, Susana Cordeiro Guerra. Presidencia

El proyecto de tratamiento y disposición final de los líquidos cloacales en el arroyo El Gato alcanzaría a más de un millón de personas de los partidos de La Plata, Berisso y Ensenada. La provincia de Buenos Aires tiene 17 millones de habitantes.

Deuda pendiente

Buenos Aires tiene un stock de deuda de US$10.980 millones, de los cuales el 79% está nominado en moneda extranjera y el 21% en moneda nacional.

En 2021, el gobierno de Axel Kicillof reestructuró la deuda y, actualmente, el 53,4% del perfil de vencimientos es a largo plazo. Otro 36% corresponde a vencimientos de mediano plazo hasta 2030, y un 10% vence entre 2025 y julio próximo. Para este año hay servicios totales programados por US$2545 millones, según el Ministerio de Economía bonaerense.

Kicillof tiene autorización de la Legislatura para tomar deuda por US$3000 millones este año. La mayor parte de ese monto se destinará a cubrir servicios de deuda. Según el gobierno provincial, la obra de US$270 millones no puede afrontarse sin financiamiento internacional.