La Justicia intima a Jesica Cirio a que se presente en 24 horas para entregar su teléfono celular

El juez federal Luis Armella intimó a Jesica Cirio a que en 24 horas se presente en su tribunal para requisar su teléfono celular, en el que supuestamente hay imágenes de video de ella en su vestidor rodeada de fajos de dólares termosellados, que los investigadores estiman que pueden sumar unos 10 millones de dólares.

Así lo informaron a LA NACION fuentes judiciales que investigan a Martín Insaurralde, exintendente de Lomas de Zamora y exesposo de Cirio, por supuesto enriquecimiento ilícito. En ese expediente, Cirio es investigada como supuesta partícipe en ese delito.

Las bolsas repletas de dólares que incriminan a Insaurralde y Cirio; la Justicia calcula que había unos 10 millones de dólares

El fiscal federal Sergio Mola pidió además una serie de medidas de prueba para avanzar con la causa y se le requirió además al diario LA NACION que entregue en la Justicia los siete videos que hizo públicos el fin de semana con las imágenes de los fajos de dólares.

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