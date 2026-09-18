La Justicia ordenó desalojar la planta de Fate a siete meses de su cierre y hay protestas

La Cámara de Apelaciones y Garantías de San Isidro dispuso el desalojo de la planta de Fate en San Fernando, ocupada por sus empleados desde febrero pasado. Frente a la resolución, el Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (SUTNA) convocó a una concentración en los accesos del predio para rechazar la medida.

El gremio calificó la medida de “aberrante”, sostuvo que la firma mantiene un lockout patronal, y organizó una protesta que incluye un abrazo simbólico y una conferencia de prensa a las 10 en las puertas del establecimiento, según informo el medio local Que Pasa Web.

En conversación con LN+, el secretario general del Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino, Alejandro Crespo, cuestionó la medida: “Hay una contradicción. No puede haber una intervención que sirva para algo desde el área penal, en un conflicto que es claramente laboral”.

Ordenaron el desalojo de Fate

Además, el dirigente confirmó que apelarán la medida judicial para evitar que la decisión quede firme y enmarcó el cierre de la planta en una “pelea económica” entre el Poder Ejecutivo y el dueño de la firma por el mercado del aluminio.

“Somos rehenes de una pelea entre los que defienden el aperturismo y los que defienden el proteccionismo. Pero acá hay un montón de familias que no tienen nada que ver y están sufriendo las consecuencias”, remarcó en referencia a lo que considera una disputa entre el Gobierno y Aluar —empresa bajo la misma administración de Fate— por distintos negocios.

El gremialista también destacó la postura y el accionar de reclamo de los empleados desde el día del cierre. “Hace siete meses que los trabajadores estamos dentro de la planta, cuidando nuestros puestos de trabajo y cuidando también a la única productora de cubiertas para camiones y colectivos del país”, sostuvo.

“Es un extorsionador”. Javier Milei criticó al dueño de Fate

Ante la posibilidad de que se ejecute la medida con las fuerzas de seguridad, la conducción del SUTNA pidió el respaldo de la CGT para acompañar las acciones de protesta, llamado que sumó el apoyo de la CTA Autónoma, ATE y dirigentes del Partido Obrero y del PTS.

La postura del gremio

La causa por la restitución del terreno registra algunos antecedentes en los tribunales: según declaró Crespo, en marzo pasado la misma Sala II había revocado una orden de desalojo dictada en primera instancia al considerar que la disputa tenía una dimensión laboral.

Además, dijo que la Cámara de Casación rechazó previamente la entrega del predio al encuadrar las medidas en el derecho a huelga. En el fuero laboral, el juzgado a cargo intervino para ordenar la liquidación de las quincenas adeudadas a los trabajadores.

Alejandro Crespo, secretario general de SUTNA Tadeo Bourbon

El cierre de la planta

Tal como informó entonces LA NACION, la empresa comunicó el pasado 18 de febrero el cese definitivo de las actividades en su planta industrial de Virreyes, en el partido de San Fernando, incluyendo el despido de 920 trabajadores.

La firma justificó la medida por los “cambios en las condiciones del mercado”, derivados de la apertura comercial y la competencia de neumáticos importados desde China.

En paralelo, la compañía vendió una fracción de 12,7 hectáreas del predio a Aluar —de su propiedad— por US$27.000.000, un espacio que la productora de aluminio ya utilizaba como inquilina y que no afectaba la zona de producción.

El gremio reclama por los despidos desde el pasado 18 de febrero

La fábrica había presentado su último Proceso Preventivo de Crisis en junio de 2024, tras un intento previo en marzo de 2019, del cual no logró recuperarse. El escenario afectó a toda la actividad del rubro, Pirelli aplicó retiros voluntarios y Bridgestone tramitó su propio procedimiento preventivo.

Ante un nuevo panorama económico, el empresario Javier Madanes Quintanilla reorientó sus negocios hacia el rubro energético mediante parques eólicos, la concesión de la central hidroeléctrica Futaleufú y la producción de aluminio.

Creada con capitales nacionales, la compañía comenzó sus operaciones con un taller de 1000 metros cuadrados en el barrio porteño de Saavedra antes de construir el complejo de San Fernando en 1960.

La firma fabricó en 1969 el primer neumático radial para automóviles en el país, se convirtió en auspiciante de los clubes Boca Juniors y River Plate, y en 2003 montó una línea para abastecer al transporte de carga y pasajeros en alianza con la multinacional Continental AG.