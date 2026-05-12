Aluar duplicó sus ganancias en nueve meses y acelera su plan de inversiones

Aluar presentó sus estados financieros correspondientes al período de nueve meses finalizado el 31 de marzo de 2026, con una utilidad neta de US$108 millones, más del doble de los US$48 millones registrados en el mismo lapso del ejercicio anterior.

La empresa atribuyó el resultado a un contexto internacional favorable para el aluminio, una estructura de costos competitiva y una estrategia enfocada en exportaciones y productos de mayor valor agregado.

Según explicó la firma, el escenario global estuvo marcado por la suba de los precios internacionales del aluminio, impulsada por el conflicto en Medio Oriente y las disrupciones en las cadenas de suministro. El metal es utilizado en industrias como la automotriz, aeroespacial, energética y de defensa.

En ese contexto, Aluar destacó que pudo capitalizar las mejores condiciones internacionales gracias a una estructura operativa sustentada en inversiones de largo plazo. La compañía señaló que solo las inversiones vinculadas a generación eléctrica de fuente renovable superaron los US$700 millones en los últimos años.

Javier Madanes Quintanilla, dueño de Aluar

El perfil exportador volvió a consolidarse como uno de los principales motores del negocio. Durante el período, el 84% de las ventas de la empresa correspondió a exportaciones, frente al 72% registrado en igual tramo del ejercicio previo. Las ventas externas alcanzaron los US$1145 millones y estuvieron impulsadas tanto por mejores precios internacionales como por un incremento superior al 30% en los volúmenes embarcados a destinos fuera del país.

Ese crecimiento permitió compensar la caída de precios y la menor demanda en el mercado interno. Además, ocurrió en un escenario todavía atravesado por el arancel extraordinario del 50% aplicado por Estados Unidos a las importaciones de aluminio.

La empresa sostuvo que el desempeño responde a una estrategia de diversificación hacia productos de mayor valor agregado, junto con inversiones orientadas a mejorar la eficiencia y reducir la exposición a la volatilidad del mercado doméstico. También remarcó que opera con estándares internacionales de calidad y con una huella de carbono inferior al promedio de la industria global del aluminio.

Los recursos generados durante el período se canalizan ahora hacia un programa de inversiones con obras previstas para completarse entre 2026 y 2027. Entre los proyectos más relevantes aparecen la expansión a 582 MW del parque eólico de la compañía, el desarrollo del nuevo parque solar fotovoltaico Abasto, un sistema de baterías para almacenamiento de energía (BESS) en San Fernando y una nueva planta desalinizadora de agua de mar para la operación de aluminio en Puerto Madryn.

A eso se suman iniciativas en evaluación vinculadas con la ampliación de capacidad de generación renovable, la modernización del ciclo combinado principal utilizado en la producción de aluminio, la renovación del control automático de cubas electrolíticas y la automatización de parte de las operaciones logísticas de exportación.

Según indicó la compañía, el objetivo es fortalecer su competitividad global y consolidar a Puerto Madryn como uno de los principales polos industriales exportadores del país.

El grupo empresario emplea de manera directa a más de 4000 personas en las provincias de Chubut y Buenos Aires. La firma destacó además que los resultados obtenidos se tradujeron en una contribución récord al fisco a través del pago de impuestos nacionales, provinciales y municipales.

De cara a los próximos meses, el directorio de la empresa consideró que “las condiciones internacionales seguirán siendo favorables para el aluminio mientras continúen las tensiones sobre la oferta global y se sostenga la demanda de sectores vinculados a infraestructura, transporte y energía”.

En ese marco, anticipó que continuará reinvirtiendo fondos en nuevos proyectos mediante una estructura financiera “responsable” y apoyada en más de cinco décadas de operación industrial en la Argentina.