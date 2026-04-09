La Justicia ordenó procedimientos en 15 clubes de fútbol en busca de sus convenios con Sur Finanzas ante sospechas de lavado

El juez federal Luis Armella ordenó procedimientos policiales en 15 clubes de fútbol, entre ellos San Lorenzo, Racing e Independiente, para pedir oficialmente sus contratos y convenios, algunos de sponsoreo, con la financiera cercana a la AFA Sur Finanzas, ante la sospecha de que son instrumentos usados para el lavado de dinero.

El juez, con intervención de la fiscal Cecilia Incardona, investiga presuntas maniobras de administración fraudulenta y lavado de activos operadas a través de falsos o irregulares contratos de sponsoreo.

Armella ya citó a prestar indagatoria al dueño de Sur Finanzas, Ariel Vallejo, y a otros 13 acusados para el mes próximo.

Ariel Vallejo con la camiseta de Racing

Por eso la fiscal y el juez decidieron encargar un análisis patrimonial completo de las instituciones deportivas. El juzgado libró una serie de órdenes de presentación dirigidas a los clubes para ahondar en la causa donde se investiga si Sur Finanzas habría facilitado la administración fraudulenta sistemática de estas entidades deportivas.

La División de Investigaciones Especiales de la Policía Federal Argentina fue a buscar los documentos a los clubes San Lorenzo de Almagro, Racing Club, Independiente, Argentinos Juniors, Platense, Temperley, Los Andes, Club Deportivo Morón y Excursionistas.

También fueron a Defensores de Glew, Club Atlético Acassuso, Deportivo Armenio, Club Sportivo Dock Sud, Club Atlético Victoriano Arenas y a Brown de Adrogué. El objetivo central de los investigadores es rastrear la ruta del dinero supuestamente pagado por Sur Finanzas a esos clubes desde 2021 hasta la actualidad.

Ariel Vallejo y Claudio Chiqui Tapia

Por eso los policías buscaron las actas de comisiones directivas, para constatar quiénes y cómo aprobaron los contratos con Sur Finanzas; los préstamos y manejos de cheques, como también la documentación vinculada a descuentos de cheques canalizados por Sur Finanzas, libros contables de los clubes, inventarios, balances y la identificación de los responsables de las áreas contables de cada club.

Según pudo saber LA NACION, especialmente los policías se centraron en los contratos y comprobantes de pago, originales, anexos y las constancias de transferencias bancarias o recibos que demuestren que los pagos pautados por sponsoreo se realizaron.

La sospecha subyacente es que estos convenios podrían haber sido una fachada para justificar un dinero que nunca fue enviado en esas cantidades a los clubes. La idea es que se usaron los contratos para simular erogaciones y blanquear dinero proveniente de operaciones ilícitas en el mercado financiero.

Para corroborarlo, la Justicia encomendó a la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (Dajudeco), que depende de la Corte Suprema de Justicia, y a la Policía Federal, la realización de un estudio integral sobre el patrimonio de todos estos clubes.

Allanamiento en oficinas de Sur Finanzas Camila Godoy

En este peritaje patrimonial, los expertos deben informar si los fondos millonarios prometidos en los contratos con Sur Finanzas ingresaron efectivamente al patrimonio neto de los clubes, detallando fechas, cuentas bancarias de destino y sus conceptos contables.

De comprobarse que el dinero nunca llegó a las arcas de las instituciones o que fue desviado, Sur Finanzas quedaría complicada en las sospechas de lavado, y los clubes y la AFA investigados por su posible participación en las maniobras.

Armella ya citó a prestar indagatoria a Vallejo y a otros 13 presuntos cómplices acusados de haber montado una asociación ilícita destinada a lavar dinero proveniente de los clubes del fútbol argentino. La investigación que llevan adelante con Incardona, con colaboración de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC) que dirige el fiscal Diego Velasco.

Sur Finanzas habría operado un sistema financiero ilegal, captando fondos, otorgando préstamos y administrando capitales al margen de la normativa. Las audiencias de declaración indagatoria se programaron entre el 5 de mayo y el 30 de junio. Vallejo es el primero que deberá presentarse en los tribunales de Lomas de Zamora.