La Justicia se queda con la Ferrari California y otros 25 vehículos del financista vinculado a Chiqui Tapia

El juez federal de Lomas de Zamora Tomás Rodríguez Ponte, a cargo de la causa que investiga los negocios de Sur Finanzas, la financiera de Ariel Vallejo, ordenó que los autos secuestrados en el marco de la causa sean entregados a la Corte Suprema, para que cumplan una utilidad social en diferentes áreas de la Justicia u organismos de seguridad. El listado de vehículos incluye cuatro camionetas Toyota, tres Audi y la Ferrari California descapotable negra que Vallejo estacionaba en la puerta de la casa central de su empresa.

También, cuatro Mercedes Benz y dos Alfa Romeo. Son, en total, 26 vehículos, entre autos, camionetas y motos. De la lista completa, la mayoría ya está en poder de la Justicia; en cuanto al resto, se dispuso su secuestro, pero todavía no se hizo efectivo.

La sospecha de los investigadores es que, ante el avance de la causa penal en su contra, Vallejo hizo una falsa venta de la Ferrari. “La conexión con el lavado se perfecciona y agrava con la maniobra de ocultamiento posterior: a solo diez días de los allanamientos judiciales, teniendo pleno conocimiento de la investigación, Vallejo simuló la venta de dicha Ferrari a una mujer jubilada de 73 años por el mismo monto en que había sido adquirida, evidenciando una maniobra fraudulenta para eludir embargos”, dijeron los fiscales Cecilia Incardona y Diego Velasco al pedir la indagatoria de Vallejo.

La decisión de entregarle los vehículos a la Corte Suprema es parte de una batería de medidas en la causa iniciada en noviembre pasado, tras la denuncia de ARCA, por presunta evasión impositiva y lavado de dinero.

Ariel Vallejos, dueño de Sur Finanzas

Según el fallo de ayer, la asignación de los fallos a la Corte es “provisoria”. Está vinculado con el artículo 23 del Código Penal, que dice que “el juez podrá adoptar desde el inicio de las actuaciones judiciales las medidas cautelares suficientes para asegurar el decomiso del o de los inmuebles, fondos de comercio, depósitos, transportes, elementos informáticos, técnicos y de comunicación, y todo otro bien o derecho patrimonial sobre los que, por tratarse de instrumentos o efectos relacionados con el o los delitos que se investigan, el decomiso presumiblemente pueda recaer”.

El fallo también alude a las medidas cautelares que prevé la ley para “garantizar” que a futuro estén disponibles los fondos necesarios para cubrir “la pena pecuniaria, la indemnización civil y las costas” que puedan disponerse.

La lista

La lista de los bienes que la Justicia ya secuestró y tiene en su poder, según el fallo, incluye: tres motocicletas (una Yamaha y dos Honda), tres automóviles Toyota, dos Audi, un Peugeot, un Jeep, la Ferrari modelo “California Descapotable” y un Alfa Romeo.

Los vehículos que la Justicia todavía no logró encontrar son:

-Un camión Mercedes Benz modelo Accelo 1016/39

-Dos camiones Mercedes Benz modelo Atego

-Un Toyota modelo SW4

-Un Audi modelo Q2 35 TFSI ADVANCED

-Un Mercedes Benz modelo GLC 300 COUPE AMG-LINE

-Un Alfa Romeo modelo STELVIO VELOCE

-Un Toyota, modelo SW4 4X4 SRX 2.8 TDI 6 A/T 7A

-Un Citroen, modelo C3 1.6 VTI 115 EXCLUSIVE

-Un Volkswagen, modelo VENTO 2.0TDI

-Un Peugeot modelo 208 FELINE TIPTRONIC 1.6L AM23,

-Un Peugeot, modelo 208 LIKE PACK 1.6L AM23

-Un Volkswagen, modelo Vento 2.5

-Un BMW, modelo 320 I

La causa

La pesquisa busca determinar si fue genuino y tributado el movimiento de cerca de $818 mil millones de pesos a través de la billetera virtual de su grupo de empresas, Sur Finanzas PSP, que sigue inhabilitada.

En los últimos días, Vallejo había levantado el perfil con motivo de la reapertura de Sur Finanzas, la financiera que lo llevó a codearse con figuras del fútbol como el presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia. “Hace un tiempo me habían quitado la posibilidad de trabajar. Hoy tengo el privilegio de pensar en volver a abrir las puertas mañana. ¡Volvimos a poder hacer lo que mejor sabemos: trabajar y dar oportunidades!“, posteó el financista el jueves pasado en sus redes sociales.

Ayer, apenas unos días después de que Vallejo hubiera reabierto las puertas de Sur Finanzas, Rodríguez Ponte le prohibió que preste “servicios financieros” y comunicó la decisión a la Comisión Nacional de Valores (CNV).

“La prohibición alcanza también su inscripción, constitución, integración o participación, bajo cualquier forma o carácter (socio, accionista, director, administrador, apoderado o empleado jerárquico), en proveedores de servicios de pago (PSP) o en cualquier otra entidad que preste servicios financieros, mientras dure la medida”, aclara la resolución a la que tuvo acceso LA NACION.

Rodríguez Ponte, el nuevo juez de la causa, también ordenó este lunes una serie de operativos a través de la Policía Federal en San Lorenzo, Racing y Argentinos Juniors, tres de los clubes que tenían vínculo con Sur Finanzas.