La Legislatura bonaerense sesionará para suspender las PASO, en medio del duelo por el papa Francisco

La Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires sesionará mañana para aprobar la suspensión de las PASO, iniciativa que la semana pasada logró media sanción en el Senado bonaerense. En medio de los siete días de duelo que decretó el gobernador Axel Kicillof por el fallecimiento del papa Francisco, los diputados debatirán eliminar por este año las primarias abiertas simultáneas obligatorias, una iniciativa que se encamina a su aprobación con apoyo del oficialismo y la oposición, pero que se inscribe en la disputa interna del peronismo, entre el gobernador y la expresidenta Cristina Kirchner.

A pesar de la conmoción y el duelo por el Sumo Pontífice, la sesión se mantiene en pie, a diferencia de la suspensión de la actividad legislativa en el Congreso, donde se pospuso la interpelación a funcionarios nacionales por el caso $LIBRA en la Cámara de Diputados que se iba a realizar hoy, cuando se hará un homenaje a Francisco.

En la sesión bonaerense de mañana, habrá un bloque en el que los diputados que quieran homenajear al Papa podrán hacerlo, indicó un diputado provincial.

Kicillof, ayer, en la Catedral de La Plata, durante una misa en honor al papa Francisco Ignacio Amiconi

Fuentes legislativas bonaerenses de las distintas vertientes del peronismo, el radicalismo y La Libertad Avanza, coincidieron ante la consulta de LA NACION y confirmaron la realización de la sesión, a la par que indicaron que no hubo planteos concretos para suspenderla, más allá de alguna consulta particular que llegó a las autoridades legislativas, lideradas por el massista Alexis Guerrera (que desde diciembre de 2024 preside la Cámara).

El calendario electoral que aprobó la Junta Electoral de la Provincia de Buenos Aires para las PASO, y que aún está vigente, establece la primera fecha límite el jueves, cuando se deberían presentar las fichas de afiliación y listados de afiliados emitidos por la Justicia Electoral Nacional. Kicillof estableció como fecha de las PASO el 13 de julio, con la expectativa de que se suspendan por un acuerdo legislativo, lo que mañana se concretará.

Con la suspensión de las PASO confirmada, quedarán en pie solo las elecciones provinciales generales, que el gobernador convocó para el 7 de septiembre, y se establecerá un nuevo calendario para los pasos formales, como las presentaciones de las listas de candidatos.

La vicegobernadora Verónica Magario (titular del Senado provincial), con los secretarios Luis Lata (legislativo) y Roberto Feletti (administrativo) Ignacio Amiconi - LA NACION

La decisión de eliminar las PASO del cronograma electoral de este año tiene apoyo generalizado. En el peronismo, las posturas del kicillofismo y el cristinismo confluyeron luego de que Cristina Kirchner pidiera dejar de lado su búsqueda de elecciones concurrentes, que la enfrentaba con el gobernador (que decretó el desdoblamiento con respecto a los comicios nacionales), y apoyar la suspensión de las PASO. No obstante, sus senadores provinciales no avalaron la extensión de plazos electorales que había solicitado el mandatario provincial. E ingresaron un proyecto para rehabilitar la reelección indefinida de los legisladores provinciales, pero no de los intendentes, lo que cayó mal en las filas de Kicillof.

La Cámara de Diputados provincial tiene 92 integrantes; el quorum se consigue con 47 legisladores presentes. La iniciativa para la sanción definitiva de la suspensión de las PASO necesita de una mayoría simple. También podría tratarse mañana la eliminación del Fondo Covid, con lo que se condonarían deudas de los municipios con la Provincia por recursos girados durante la pandemia de coronavirus.

Javier Fuego Simondet Por