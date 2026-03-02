La liberación de Nahuel Gallo: el Gobierno evalúa pedirle explicaciones a la AFA por sus vínculos con la dictadura chavista

El Gobierno evalúa pedirle explicaciones a las autoridades de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) que intervinieron en la liberación del gendarme argentino Nahuel Gallo, quien estuvo detenido 448 días por el gobierno de Venezuela. En la Casa Rosada quieren conocer el vínculo entre las autoridades de la entidad deportiva con la dictadura chavista.

El tema está en análisis luego de que la cúpula de la organización liderada por Claudio “Chiqui” Tapia haya intervenido por Gallo, quien estaba detenido ilegalmente desde el 8 de diciembre de 2024.

La situación de Gallo, de 34 años, era seguida de cerca por el gobierno nacional, que desde julio de 2024 tiene interrumpido el diálogo diplomático con la dictadura venezolana. Se negociaba por su liberación a través de terceros países como España, Italia y Estados Unidos.

“Tendrán que explicar cuál es la relación con el régimen”, dijo hoy el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en una entrevista radial.

“Van a tener que explicar su relación con la dictadura chavista”, fue en la misma línea otra importante fuente de Balcarce 50. Al tiempo que la describieron como “sanguinaria” y “narcoterrorista”.

En ambos casos celebraron la liberación del argentino, que estuvo 448 días presos. “Estamos felices y emocionados por lo ocurrido. Fueron dos meses de intenso trabajo, desde la caída de (el líder chavista) Nicolás Maduro. Para nosotros es prioritario lo que pasó, y los involucrados tendrán que explicar cuál es la relación con el régimen chavista. Es un tema que nos excede, nos limitamos a la felicidad de que Gallo haya vuelto luego de dos meses de intenso trabajo”, dijo Adorni.

Si bien no está definido cómo y cuándo se avanzará con el pedido a la AFA, en la sede del Poder Ejecutivo apuntaban a que se trató de “una parte no gubernamental interfiriendo en las negociaciones oficiales”.

En ese sentido reconocieron la labor de países como España, Estados Unidos e Italia, que, al Argentina no tener diálogo diplomático con Venezuela, intervinieron por la situación de Gallo. “Sin la gestión de aliados, Nahuel no estaría acá”, admitieron en el Gobierno. “Independientemente de quién hizo de delivery, si no fuera por la presión de España, Italia y Estados Unidos, no estaríamos acá”, completaron allegados a Javier Milei.

Desde la sede gubernamental apuntaron a las autoridades futbolísticas. “Se querían robar una foto para lograr apoyo social, arrogándose deberes de funcionarios públicos”, dijo una fuente oficial de la Casa Rosada.

Si bien no hay aún es incierto, una de las posibilidades en análisis podría ser una demanda judicial. El punto no está definido y en Casa Rosada estaban quienes relativizaban la posibilidad.

Quienes sí veían más chances de que se concrete una denuncia judicial, apuntaban a que eventualmente podría constituirse en el delito de “usurpación de cargo”. En tanto otras de las opciones que se barajaban eran acusar a la AFA por sedición, traición a la Patria, y hasta espionaje ilegal.

Según pudo reconstruir LA NACION, las más altas esferas del Gobierno fueron informados el sábado por la noche, que la liberación de Gallo estaba próxima a suceder. Antes se habían enterado la posibilidad del viaje de Tapia, que finalmente no sucedió por su situación judicial, tras el pedido que las autoridades de la AFA habían hecho ante la justicia en lo penal económico.

En relación a las autoridades del régimen chavista, en la Casa Rosada sostuvieron: “Ellos habían expresado que no podían dar una victoria al gobierno de (Donald) Trump o de (Javier) Milei, y que de entregarlo debía ser a través de una tercera vía”.

La liberación de Gallo dejó en un lugar incómodo al canciller Pablo Quirno, que confirmó después del tweet de Tapia, que Gallo había sido liberado. Incluso su nombre no estaba en los primeros confirmados como asistentes a la vuelta de Gallo, en los que sí estaban su par de Seguridad, Alejandra Monteoliva, y la jefa del bloque libertario en el Senado, Patricia Bullrich, quien desde la desaparición de Gallo, siguió de cerca su situación.

La vuelta de Gallo se concretó esta madrugada, en la que el joven gendarme llegó acompañado por Fernando Isla Casares, secretario de Protocolo de la AFA, y Luciano Nakis, prosecretario de la entidad.