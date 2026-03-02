Jorge Macri abrió las sesiones ordinarias en la Legislatura porteña con foco en la seguridad y la obra pública

El jefe de gobierno, Jorge Macri, encabeza esta mañana la apertura de sesiones ordinarias en la Legislatura porteña. En su discurso, el jefe de gobierno buscó ratificar el rumbo que adoptó en las últimas semanas de mayor control del espacio público, alivio fiscal y orden de las cuentas públicas para resistir el avance de la La Libertad Avanza (LLA).

Además de los legisladores porteños y funcionarios del gobierno de la ciudad, también se presentó a la apertura de sesiones el diputado nacional Cristian Ritondo, que preside el bloque de Pro en la Cámara de Diputados y conduce la filial bonaerense el partido.

“Vine a dar discusiones incómodas porque gobernar es decidir”, aseguró Macri. “Decidimos terminar con los piquetes y acampes para que los porteños y los que vienen todos los días puedan circular, ir a estudiar, trabajar o pasear libremente”, señaló el jefe de gobierno.

Jorge Macri, jefe de gobierno porteño Captura

Macri también reivindicó el trabajo de la policía y la Justicia para avanzar con los desalojos de propiedades usurpadas en la ciudad -el sábado habría avanzado con la recuperación número 600- y celebró los avances del Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat para terminar con la intermerdiación de la asistencia social.

Así, el jefe de gobierno ratificó el perfil de “mano dura” que buscó profundizar a principios de año para hacer frente a los embates del oficialismo nacional, que ostenta la segunda minoría en el recinto y promete presionar por derecha a Pro en su tradicional bastión. La semana pasada, Pilar Ramírez, alfil de Karina Milei en el distrito, se reunió con el jefe de Gabinete nacional Manuel Adorni, para acordar 66 propuestas que llevarán a la Legislatura local.

“Orden es progreso. A la Ciudad de Buenos Aires no se viene a delinquir ni hacer destrozos”, sostuvo el jefe de gobierno, que volvió a celebrar la baja del 30% en el nivel de delitos en la ciudad.

El jefe de gobierno también se refirió a la deuda que el Gobierno nacional mantiene con la Ciudad y, aunque no apuntó directamente contra Javier Milei, confirmó que, pese a las sucesivas negociaciones, aún no se han normalizado los pagos.

“Con la deuda que dejó Alberto Fernández, podríamos hacer tres líneas de subte, cuatro más de trambus, la refacción integral de 800 escuelas, seguir actualizando el equipamiento de todos los hospitales y CESACs de la ciudad”, aseguró.

Es un reclamos para la administración libertaria, pero también un mensaje para el electorado que comparte con el sello violeta y al que deberá conquistar para ir por una relección en 2027, como planifica. Es que, además de los ejes de seguridad y orden, el alcalde buscó darle relieve a su perfil gestor y su inversión en obra pública, uno de los ejes sobre los que suele recibir críticas LLA.

“Estamos transformando la Dellepiane en la primera ”autopista parque" de la Ciudad. Ya avanzamos con el 50% de esta megaobra que va a reducir casi a la mitad el tiempo de viaje en hora pico y va a reconfigurar 160.000 m2 de espacio verde para los vecinos de Lugano, Flores y Parque Avellaneda", ejemplificó.

El jefe de gobierno apuesta a desmentir las acusaciones de la oposición, que durante el debate por el presupuesto 2026, cuestionó la falta de inversión y atención por los barrios del sur del distrito.

Noticia en desarrollo