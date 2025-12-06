LLA apuntó contra Mario Ishii por el “ataque” a militantes en José C. Paz y le exigió a Kicillof que se pronuncie

La Libertad Avanza (LLA) repudió este sábado los incidentes ocurridos el viernes en José C. Paz, durante un acto de asunción de concejales que terminó con siete personas heridas tras una feroz pelea entre militantes libertarios y del PJ. Luego de presentar una denuncia ante la Justicia y de acusar al gobierno municipal de haber instigado el ataque, el partido violeta le exigió al gobernador bonaerense, Axel Kicillof, que se pronuncie sobre lo sucedido. “Si no lo hace, será cómplice de la violencia que el intendente Mario Ishii y su patota municipal ejercieron”, advirtieron.

“Tiene que ponerse del lado de los bonaerenses que quieren vivir en libertad y democracia y romper con estos privilegios y aprietes”, reclamó LLA a Kicillof a través de un comunicado difundido por redes sociales sobre lo ocurrido en la Universidad de José C. Paz.

Y en relación a ello denunciaron: “Funcionarios del municipio -bajo la conducción del intendente Mario Ishii- atacaron brutalmente a militantes de La Libertad Avanza (LLA) que realizaban una actividad política pacífica, en un ámbito público y sin probación alguna. Cuando LLA crece y desafía privilegios, el kirchnerismo se siente acorralado y responde con lo único que le queda: la violencia física y verbal”.

Comunicado partidario tras lo ocurrido ayer en José C Paz pic.twitter.com/nsHdVHMyik — La Libertad Avanza - PBA (@LLAenPBA) December 6, 2025

De acuerdo a la dirigencia violeta, no se trató de una “incidente aislado”, sino de un ataque organizado por el “oficialismo local y provincial”. Acto seguido, difundieron la lista siete personas que resultaron heridas.

Se trata de un hombre de 39 años, identificado como David, quien habría sufrido de “una fractura de mandíbula, costilla y pérdida de dientes”. También reportaron agresiones contra un menor de 16 años que habría sido “tirado al piso y pateado”, junto a una mujer, de 39 años, “arrastrada del cabello y golpeada”.

Además, el espacio libertario denunció que un policía municipal le apuntó con un arma a un menor de 17 años, cuando intentaba “frenar una agresión” contra un familiar. En tanto, dio cuenta de otra embestida contra un gendarme “que acompaña la actividad”, al que le fracturaron la nariz y que, según se aclaró, “teme identificarse por posibles represalias”.

Violento enfrentamiento entre militantes del PJ y libertarios en José C Paz

Mencionaron, también, los casos de una joven de 17 años que habría sido “golpeada, rasguñada y escupida” y de una jubilada docente a la que, según detallaron, “le arrojaron sillas y resultó herida”.

Es bajo este contexto, que desde LLA instaron al gobernador bonaerense a “pronunciarse con claridad” sobre lo ocurrido. Y en esa misma línea agregaron: “Exigimos que la Justicia actúe de inmediato contra los responsables políticos y materiales. No vamos a permitir que el Estado se use para perseguir a la oposición”.

El comunicado de la dirigencia libertaria en la provincia se suma a la denuncia que radicó la concejal de LLA María Clara Amorosa, una de las primeras en dar a conocer la situación.

En la presentación judicial a la que pudo acceder LA NACION, Amoroso señaló a varios funcionarios José C Paz, a quienes acusó de haber “incitado” a militantes de Fuerza Patria para que “agredan al grupo de integrantes de La Libertad Avanza”. Entre los responsables, la concejala distinguió al secretario de Gobierno y mano derecha de Ishii, Pablo Mansilla; los secretarios de Deportes y Economía, Rodolfo Pino y Lito Denucchi, entre otras figuras que ocupan cargos dentro del municipio como Roberto Ricardo, Walter Arzamendia y Luis Herrera.

La respuesta del municipio

Desde el municipio de José C Paz confirmaron la escena, si bien culpabilizaron a Amoroso de incitar a sus militantes con gestos y arengas durante el encuentro. “Vino a buscar problemas”, repitieron laderos de Ishii. “Ellos provocaron y los nuestros reaccionaron”, resumieron sobre el altercado.

Desde la cúpula del gobierno local intentaron minimizar el incidente y dijeron desconocer con exactitud el número de heridos que se reportaron tras la pelea. Pero, sí se encargaron de aclarar que todos los funcionarios municipales que intervinieron en la trifulca lo hicieron al solo efecto “de separar”.

Amoroso, en diálogo con LN+, relató su versión del inicio del conflicto: “De repente le empezaron a pegar a un militante mío de 16 años que vino a mi asunción para acompañarme”. Según la libertaria, hasta ese momento, el encuentro llevado adelante en la Universidad de José C. Paz transcurría en medio de las arengas habituales.

Acá se ve como a Benja (Militante nuestro de LLA que vino a acompañarme en la asunción) es golpeado por estos inmundos, eso son INMUNDOS, VIOLENTOS. Y se escucha que nuestra gente les dice que paren de golpearlo que es un nene menor de edad. LA CASTA TIENE MIEDO. #JoseCPaz pic.twitter.com/O7xrdVvHkP — Maria Amoroso (@miaamoroso29) December 5, 2025

Amoroso describió una disparidad en la universidad entre los militantes del PJ y LLA. “Éramos muy pocos, estaba repleta de funcionarios municipales y de militantes de ellos”, detalló.

Y retomando el momento del ataque marcó: “Mis militantes les decían que por favor paren que era un nene y dejaran de pegarle ¿Qué querían hacer? Generar conflicto". La dirigente libertaria se refirió luego al ataque que sufrió Romina Calderón, una militante suya, según consta en la denuncia. “La arrastraron como si fuera una bolsa y le empezaron a pegar entre seis hombres. Ahí se mete el marido de esta chica que es militante mía, a la que le rompieron la mandíbula Y a él le fisuraron la costilla”, precisó.