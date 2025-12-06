Feroz pelea entre militantes del PJ y libertarios: al menos cinco heridos y funcionarios de Mario Ishii denunciados

Lo que comenzaba como un acto de asunción de concejales en José C Paz - terruño de Mario de Ishii- derivó en una feroz batalla campal entre militantes del PJ y libertarios, que culminó con al menos cinco heridos, uno de ellos menor de edad, según denunció la flamante edil de La Libertad Avanza (LLA) María Clara Amoroso.

“En José C. Paz en mi asunción los funcionarios de nuestra oposición le pegaron a nuestros militantes de LLA. A uno le fracturaron la mandíbula, a otra la arrinconaron entre hombres y la molieron a palos. Hombres de 50 años en patota le pegaron a un militante nuestro de 16 años. Otro bañando en sangre porque los agarraban de a 8 contra 1″, relató Amoroso en sus redes sociales tras radicar una denuncia en la fiscalía de Malvinas Argentinas.

“Estoy saliendo de la fiscalía para ir a la clínica a ver a mis militantes. Si pensaron que me iba a tirar para atrás es porque no me conocen”, expresó la dirigente libertaria.

En José C. Paz en mi asunción LOS FUNCIONARIOS DE NUESTRA OPOSICIÓN le pegaron a nuestros militantes de LLA. A uno le fracturaron la mandíbula, a otra la arrinconaron entre hombres y la molieron a palos, hombres de 50 años en patota le pegaron a un militante nuestro de 16 años,… — Maria Amoroso (@miaamoroso29) December 5, 2025

Desde el municipio de José C Paz confirmaron la escena, si bien culpabilizaron a Amoroso de incitar a sus militantes con gestos y arengas durante el encuentro. “Vino a buscar problemas”, repitieron laderos de Ishii. “Ellos provocaron y los nuestros reaccionaron”, resumieron sobre el altercado.

En la presentación judicial a la que pudo acceder LA NACION, Amoroso señaló a varios funcionarios José C Paz, a quienes acusó de haber “incitado” a militantes de Fuerza Patria para que “agredan al grupo de integrantes de La Libertad Avanza”. Entre los responsables, la concejala distinguió al secretario de Gobierno y mano derecha de Ishii, Pablo Mansilla; los secretarios de Deportes y Economía, Rodolfo Pino y Lito Denucchi, entre otras figuras que ocupan cargos dentro del municipio como Roberto Ricardo, Walter Arzamendia y Luis Herrera.

Amoroso, en diálogo con LN+, relató su versión del inicio del conflicto: “De repente le empezaron a pegar a un militante mío de 16 años que vino a mi asunción para acompañarme”. Según la libertaria, hasta ese momento, el encuentro llevado adelante en la Universidad de José C. Paz transcurría en medio de las arengas habituales.

Desde la cúpula del gobierno local intentaron minimizar el incidente y dijeron desconocer con exactitud el número de heridos que se reportaron tras la pelea. Pero, sí se encargaron de aclarar que todos los funcionarios municipales que intervinieron en la trifulca lo hicieron al solo efecto “de separar”.

Violento enfrentamiento entre militantes del PJ y libertarios en José C Paz

Amoroso describió una disparidad en la universidad entre los militantes del PJ y LLA. “Éramos muy pocos, estaba repleta de funcionarios municipales y de militantes de ellos”, detalló.

Y retomando el momento del ataque marcó: “Mis militantes les decían que por favor paren que era un nene y dejaran de pegarle ¿Qué querían hacer? Generar conflicto". La dirigente libertaria se refirió luego al ataque que sufrió Romina Calderón, una militante suya, según consta en la denuncia. “La arrastraron como si fuera una bolsa y le empezaron a pegar entre seis hombres. Ahí se mete el marido de esta chica que es militante mía, a la que le rompieron la mandíbula Y a él le fisuraron la costilla”, precisó.

Acá se ve como a Benja (Militante nuestro de LLA que vino a acompañarme en la asunción) es golpeado por estos inmundos, eso son INMUNDOS, VIOLENTOS. Y se escucha que nuestra gente les dice que paren de golpearlo que es un nene menor de edad. LA CASTA TIENE MIEDO. #JoseCPaz pic.twitter.com/O7xrdVvHkP — Maria Amoroso (@miaamoroso29) December 5, 2025

El violento episodio quedó plasmado en varios videos que comenzaron a replicarse en las redes sociales. Allí puede verse como varias personas se enfrentan en medio de gritos e insultos.