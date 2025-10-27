¿La Libertad Avanza o Fuerza Patria? Quién sacó más votos en las elecciones Argentina 2025

El Gobierno logró superar con éxito una prueba clave en las elecciones legislativas, que marca la segunda mitad de la gestión de Javier Milei. Con una participación del 68% del padrón, los comicios definieron no solo la nueva composición del Congreso, sino también el respaldo ciudadano al rumbo económico y político del oficialismo. En un resultado contundente, La Libertad Avanza se posicionó como la fuerza más votada a nivel nacional, consolidando su liderazgo en gran parte del territorio argentino.

Este domingo 26 de octubre se celebraron en todo el país las elecciones legislativas nacionales, en las que se renovaron 127 bancas en la Cámara de Diputados y 24 en el Senado. En la provincia de Buenos Aires, el distrito con mayor peso electoral, se definieron 35 bancas para Diputados. De ese total, La Libertad Avanza obtuvo 17 lugares, seguida por Fuerza Patria con 16 y el Frente de Izquierda con 2.

La Libertad Avanza se impuso en la Argentina (Fuente: LN)

Con el 40,73% de los votos, La Libertad Avanza se consagró como la fuerza más votada a nivel nacional, logrando una victoria contundente en todo el país. El resultado fue especialmente destacado en la provincia de Buenos Aires, donde el oficialismo logró revertir la derrota sufrida en las elecciones del 7 de septiembre pasado —cuando había perdido por 13 puntos— y se impuso esta vez por un punto de diferencia, con casi el 100% de las mesas escrutadas. Fuerza Patria, en tanto, quedó en segundo lugar a nivel nacional con el 31,67% de los votos, marcando una distancia significativa respecto del oficialismo.

La Libertad Avanza se impuso en las elecciones para la Cámara de Diputados en 16 distritos del país, consolidando su presencia a nivel nacional. El oficialismo logró triunfos en Buenos Aires, CABA, Chubut, Corrientes, Córdoba, Entre Ríos, Jujuy, La Rioja, Mendoza, Misiones, Neuquén, Río Negro, Salta, San Luis, Santa Fe y Tierra del Fuego, marcando una fuerte expansión territorial y ratificando su liderazgo político en gran parte del país.

Por su parte, Fuerza Patria y sus aliados lograron imponerse en seis provincias: Catamarca, Formosa, La Pampa, San Juan, Santa Cruz y Tucumán. En tanto, entre las ocho provincias que renovaban bancas en el Senado, el Gobierno obtuvo la victoria en seis de ellas: CABA, Chaco, Entre Ríos, Neuquén, Santa Fe y Tierra del Fuego.