Quién ganó las Elecciones 2025 en la Argentina

La Libertad Avanza se impuso en todo el país y Fuerza Patria quedó en segundo lugar; la diferencia entre ambas fuerzas fue de 10 puntos

La Libertad Avanza ganó en las elecciones de medio término en la Argentina, al alcanzar el 40,84% de los votos. Con casi el 100% de las mesas escrutadas, en segundo lugar se posicionó Fuerza Patria, con el 31,67% de los votos.

Este domingo 26 de octubre se llevaron a cabo en todo el país las elecciones 2025 para renovar 127 bancas de la Cámara de Diputados y 24 butacas de la Cámara de Senadores del Congreso nacional.

En esta ocasión se eligieron diputados nacionales en todo el territorio de la Argentina y senadores nacionales en la Ciudad de Buenos Aires y en las provincias de Chaco, Entre Ríos, Neuquén, Río Negro, Salta, Santiago del Estero y Tierra del Fuego.

Según lo que informó la Cámara Nacional Electoral, sufragó el 67,92% de los 36 millones de argentinos habilitados para votar. Una cifra baja al número esperado a nivel nacional.

La gran sorpresa, mientras tanto, fue la provincia de Buenos Aires. Ahí, la Libertad Avanza logró 41,45% frente al 40,91% de Fuerza Patria. La alegría de Diego Santilli no se hizo esperar: “Gracias a todos los bonaerenses que defendieron las ideas de la libertad”.

Qué dijo Milei tras conocer los resultados de las elecciones 2025

“Sería un hipócrita si no diera las gracias a todos los que apoyaron las ideas de la libertad para hacer grande a la Argentina nuevamente”, dijo Milei. “Qué linda que está la Argentina y que lindo le queda el violeta. Hoy ha sido un día histórico. El pueblo argentino dejó atrás la decadencia y optó por el progreso. Hoy pasamos el punto bisagra. Hoy comienza la construcción de la Argentina grande”, aseguró.

