La Libertad Avanza oficializó su lista para las elecciones porteñas: “Pasaremos la motosierra por un Estado gigante”

La Libertad Avanza (LLA) presentó su lista de candidatos para las elecciones porteñas. Manuel Adorni, actual vocero presidencial, será el encargado de encabezar la propuesta electoral del oficialismo nacional. Karina Milei, secretaria general de la presidencia, estuvo presente en el acto de formalización. “Voy a representar las ideas de la libertad en la ciudad de Buenos Aires, donde pasaremos la motosierra por un Estado gigante”, señaló Adorni en X.

En la publicación que realizó para anunciar su candidatura, el vocero agradeció al presidente Javier Milei por la confianza depositada en él y afirmó que “lo único que importa finalmente, es la libertad”. Adorni estará acompañado por la directora del Banco Nación, Solana Pelayo, y el tercero será el secretario general de LLA en Capital, Nicolás Pakgojz. La lista incluye también a figuras vinculadas al armado original de LLA, como Juan Pablo Arenaza, exlegislador porteño, y Rebeca Fleitas, actual diputada nacional.

Agradezco enormemente al Presidente Javier Milei por confiar en mi. Voy a representar las ideas de la libertad en la Ciudad de Buenos Aires, donde pasaremos la motosierra por un Estado gigante devolviéndole a los porteños lo que es de ellos.



Porque lo único que importa… pic.twitter.com/yt9rLKpa6d — Manuel Adorni (@madorni) March 29, 2025

“Hay que profundizar el cambio nacional y llevarlo a todas las provincias. La ciudad de Buenos Aires no puede quedarse atrás. Es hora de aplicar el modelo de Javier Milei en la Ciudad: basta de políticos privilegiados, basta de gastos innecesarios, basta de trabas a los que emprenden. Esto no es solo una elección de legisladores. Es una elección de rumbo. O seguimos con el modelo que nos llevó a este estancamiento o llevamos las ideas de la libertad a cada rincón de Buenos Aires”, señala el comunicado oficial difundido por LLA para dar a conocer la oficialización de la lista porteña.

El oficialismo nacional define así su apuesta para consolidar representación en la legislatura. La decisión de ubicar a Adorni al frente de la lista no solo refuerza el protagonismo del vocero en la escena pública, sino que también evidencia el peso que Karina Milei mantiene en la estructura interna del espacio libertario.

Durante la tarde del sábado, en pleno cierre de listas, Milei se encargó de defender a su hermana de las críticas recibidas por su rol en el armado de las listas. En una publicación en redes sociales, respondió a los cuestionamientos del expresidente Mauricio Macri y de figuras de Pro por el lugar que ocupa la funcionaria en el esquema libertario. “¿Van a seguir subestimándola? Si lo hacen, seguirán pifiándole”, escribió el mandatario.

“Si Karina Milei y La Libertad Avanza piensan que su enemigo es Pro, están equivocados. El enemigo es el populismo y el kirchnerismo”, había señalado previamente el expresidente, Mauricio Macri. En ese contexto fue que llegó el mensaje del jefe de Estado, que fue leído como una señal de respaldo hacia la secretaria general de la presidencia.

Mientras tanto, el escenario electoral en la ciudad de Buenos Aires continúa en movimiento. Este mismo sábado, se conoció que Ricardo Caruso Lombardi será candidato a legislador porteño por el espacio de Oscar Zago (MID), quien hasta el viernes iba a formar parte de la lista de Pro. Sin embargo, por diferencias en el orden de los candidatos, decidió dar un paso al costado.

Por su parte, María Eugenia Vidal confirmó que no será candidata en la ciudad. “Entendimos el mensaje de 2023, Pro necesita una renovación, gente nueva, que otros crezcan y no ser las mismas caras de siempre”, planteó la exgobernadora bonaerense, en diálogo con Radio Mitre, como justificativo para no candidatearse. Además señaló que esta será una “campaña de equipo” y que si ella iba como primera candidata, entonces su espacio perdía su voz como jefa de campaña, rol que finalmente confirmó que cumplirá.

Candidatos titulares de La Libertad Avanza en CABA:

Manuel Adorni

Solana Pelayo

Nicolas Pakgojz

Andrea Freguia

Juan Pablo Arenaza

Lucia Montenegro

Leonardo Seifert

Rebeca Fleitas

Diego Vartabedian

Marina Kienast

Juan Ignacio Fernandez

Patricia Holzman

Marcelo Ernst

Valeria Sanchez

Yamil Minakoswki

Alicia Chediak

Fernando Soto

Aurita Villanueva

Alfredo Gammariello

Daiana Ckacka Bravo

Dante Restagno

Paloma Linik

Juan Ignacio Boutet

María Jose compalatti

Felix Wax

Nicole Cardenas

Emiliano Iglesias

Rocio Estevez

Pablo Lestingui

Fernanda Pelaez

Candidatos suplentes:

Tomas Kohen

Cecilia Bertoni

Alberto Arena

Veronica Genovese

Tobias Márquez Villanua

Gabriela Zanitti

Dante Lamberti

Paola Alvarez Acuña

Fernando Lunghi

Moira Patricia Coupe

