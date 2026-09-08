La Libertad Avanza quiere someter a juicio político a la jueza que frenó el nuevo régimen penal juvenil

La representación bonaerense de La Libertad Avanza (LLA) anunció que promoverá un pedido de juicio político contra la jueza Marta Pascual, la magistrada del departamento judicial Lomas de Zamora que suspendió la aplicación en la provincia de Buenos Aires del nuevo régimen penal juvenil.

Según adelantó LLA bonaerense en un comunicado, el fallo de Pascual, que suspende por 60 días la norma que efectiviza la baja de la edad de imputabilidad a 14 años, “atenta contra una ley sancionada por el Congreso de la Nación y profundiza la situación de impunidad que padecen los bonaerenses”.

“Es una jueza del poder, de la política bonaerense, que piensa exclusivamente en los intereses de lo peor de la política. Está intentando frenar una ley votada democráticamente por el Congreso y que viene a resolver un problema que la sociedad viene reclamando”, afirmó Sebastián Pareja, que preside el partido del presidente Javier Milei en territorio bonaerense.

En su comunicado, LLA especificó que sus legisladores provinciales, “junto a un equipo técnico, trabajan en una presentación contra Marta Elba Pascual”.

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