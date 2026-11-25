SAN CARLOS DE BARILOCHE.- A casi un año de haber renunciado a su banca en el Senado en diciembre de 2025, la diputada nacional Lorena Villaverde (La Libertad Avanza) acudió a la Justicia Electoral buscando sentar un precedente vinculante que le garantice asumir en caso de competir y resultar electa en 2027.

La diputada rionegrina promovió una acción de amparo contra el Congreso de la Nación ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 1, a cargo de la jueza María Servini. El escrito de 59 páginas, patrocinado por el abogado constitucionalista Carlos José Laplacette, busca una declaración judicial con efectos vinculantes que delimite las facultades parlamentarias contempladas en los artículos 64 y 66 de la Constitución Nacional.

Karina Milei y Lorena Villaverde

El objetivo central de la medida es declarar inconstitucional la utilización de hechos o antecedentes anteriores a una elección para impedir, suspender o demorar la jura de un legislador proclamado por el voto popular. La legisladora busca fijar este criterio de manera preventiva antes del próximo turno electoral de 2027, momento en que vence su mandato actual en la Cámara Baja.

La acción judicial traslada a los tribunales el severo conflicto desatado a fines de 2025. En las elecciones legislativas de octubre de ese año, Villaverde resultó electa senadora nacional por Río Negro. Sin embargo, en noviembre de 2025 apoderados del Partido Justicialista y sectores opositores impugnaron su diploma alegando “inhabilidad moral”.

Entre las objeciones se mencionaron acusaciones por un arresto en 2002 en Estados Unidos, causas por lavado de activos y evasión fiscal, ejecuciones fiscales e investigaciones por presuntos lazos con personas vinculadas al narcotráfico.

Tras el dictamen de rechazo emitido el 19 de noviembre de 2025 por la Comisión de Asuntos Constitucionales y la postergación indefinida de su jura, Villaverde presentó su renuncia a la banca en medio de presiones políticas del oficialismo y la oposición, lo que permitió la asunción de Enzo Fullone.

Lorena Villaverde

En su actual demanda, Villaverde aclara que no exige la restitución inmediata de la banca, pero sostiene que su dimisión no constituyó un consentimiento libre, sino el resultado de una “coacción” institucional generada por el propio Senado.

Para sostener la inconstitucionalidad de la actuación del Congreso, la demanda recurre a la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en los casos “Bussi” y “Patti”. Según el escrito, el artículo 64 de la Constitución Nacional faculta a las Cámaras del Congreso exclusivamente a controlar la validez formal de los diplomas expedidos por la autoridad electoral y el cumplimiento de los requisitos objetivos de elegibilidad, reservando de forma exclusiva a los electores la valoración sobre la idoneidad moral de los candidatos.

Uno de los ejes principales de la presentación de Villaverde es el señalamiento de un criterio dispar e inequitativo en el tratamiento de los pliegos. La diputada expuso que en la reunión del 19 de noviembre de 2025 la Comisión de Asuntos Constitucionales desestimó o postergó impugnaciones similares contra los senadores varones Jorge Capitanich y Martín Soria –quienes juraron amparándose en la presunción de inocencia–, avanzando únicamente en el rechazo de su diploma.

En paralelo, invocando la Ley 26.485 (modificada por la Ley 27.533), la Convención de Belém do Pará y la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), la diputada denunció haber sido víctima de violencia política de género: argumentó que durante el debate parlamentario se reprodujeron estereotipos y descalificaciones personales orientadas a forzar su renuncia.

Para acreditar su situación ante la Justicia, adjuntó resoluciones que certifican su sobreseimiento en una causa penal federal argentina de 2017/2018, la desestimación de cargos en Estados Unidos en 2017, el archivo de un reclamo fiscal tras saldar la deuda en 2023 y el desestimamiento de denuncias vinculadas a un loteo de Las Grutas.

Pese a haber perdido peso político interno en el armado de La Libertad Avanza en Río Negro –donde la referencia partidaria de hecho quedó en manos de Fullone–, Villaverde confirmó en el escrito judicial y en sus declaraciones su firme intención de volver a competir por una candidatura en las elecciones nacionales de 2027. Con este amparo busca evitar que el Congreso pueda volver a vetar su eventual incorporación a una de las bancadas.