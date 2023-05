La mano derecha de Kicillof no perdonó el error en Twitter de Vidal y recibió una dura respuesta

escuchar

No hubo tregua por el día patrio ni por el feriado. El jefe de asesores de Axel Kicillof, Carlos Bianco, reaccionó con acidez tras el error que cometió la diputada María Eugenia Vidal, quien publicó un tuit escrito por sus asesores sin borrar las instrucciones que debía seguir. En defensa de la exgobernadora bonaerense acudió el senador provincial de Pro Walter Lanaro, con una respuesta subida de tono contra la mano derecha de Kicillof.

Anoche, a las 22.40, Vidal hizo la publicación inicial que se viralizó en Twitter, y que le valió críticas y bromas. “Mariu, y te pasamos este tuit para sacar hoy a la noche por el acto de mañana. $490 el dólar, 60% de pobreza infantil, 104,8% de inflación interanual. ¿Eso van a festejar a la Plaza de Mayo”, decía el escrito que podía leerse en la cuenta de la referente de Pro.

El tuit equivocado de Vidal Captura

Al darse cuenta de que se había equivocado, Vidal borró el tuit. Pero los usuarios de esa red social ya habían capturado el mensaje, que comenzó a difundirse en distintas cuentas con comentarios y dardos de variado calibre.

Quien no dejó pasar la oportunidad fue Bianco, que emuló el tuit de Vidal como si también hubiera sido escrito por sus asesores. “Carli, acá Vidal acaba de meter la pata y lo quiere hacer pasar como algo bueno. Hizo un papelón, porque le bajan línea y no lee lo que ella misma twitea. ¿Por qué no le contestás irónicamente? Saludos, el administrador de tus redes”, escribió en la misma red social el jefe de asesores de Kicillof.

Carli, acá Vidal acaba de meter la pata y lo quiere hacer pasar como algo bueno. Hizo un papelón, porque le bajan línea y no lee lo que ella misma twitea. ¿Por qué no le contestás irónicamente? Saludos, el administrador de tus redes. https://t.co/wPJTvRt3YP — Carlos Bianco (@Carli_Bianco) May 25, 2023

El dardo parece haber dado en el blanco, dada la destemplada respuesta que le dedicó a Bianco el senador provincial Walter Lanaro, vidalista de la primera hora. “Te echaron y te inventaron un cargo porque sos el inútil al que mandan a twittear. Seguí así que venís bien, salame. Te quedan 199 días para decir pelotudeces”, afirmó Lanaro, para recordar que Bianco fue desplazado de la jefatura de Gabinete de Kicillof tras la derrota en las elecciones legislativas de 2021, cuando Máximo Kirchner presionó para que varios intendentes ingresaran al gabinete bonaerense.

Bianco fue reemplazado por Martín Insaurralde, intendente de Lomas de Zamora, y fue designado como jefe de asesores de Kicillof, una estructura que creció desde entonces y cobijó a los ministros y secretarios del gobernador que debieron dar un paso al costado tras la avanzada de los intendentes.

Te echaron y te inventaron un cargo porque sos el inútil al que mandan a twittear. Seguí así que venís bien, salame. Te quedan 199 días para decir pelotudeces. https://t.co/Z5IdDxex6V — Walter Lanaro (@WalterLanaro) May 25, 2023

Lanaro integró la comitiva de vidalistas que, más temprano, se reunió con el precandidato a gobernador bonaerense de Patricia Bullrich, Néstor Grindetti. La foto que compartieron impacta en la interna provincial de Pro, ya que Horacio Rodríguez Larreta y Diego Santilli también buscan un acercamiento con Cristian Ritondo, que quedó como jugador “libre” luego de que Bullrich eligiera como su postulante al intendente de Lanús. Ritondo y Grindetti posaron juntos para la foto.

Al encuentro asistieron también otros referentes del vidalismo en Buenos Aires, como los intendentes Martín Yeza (Pinamar) y Hernan Bertellys (Azul) o los precandidatos a intendente Santiago López Medrano (San Martín) y Alejandro Finocchiaro (La Matanza), entre otros.

Grindetti recibió a Ritondo

