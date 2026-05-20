La marcha federal por la salud denunció un “vaciamiento” del sector y apuntó contra el Gobierno

Sindicatos, entidades de la salud y delegaciones de hospitales, junto a representantes del gobierno de Axel Kicillof, se congregaron hoy en la Plaza de Mayo en rechazo a los últimos recortes presupuestarios y acusaron a la gestión de Javier Milei de llevar a cabo un desfinanciamiento del sistema sanitario público. Lo hicieron en la denominada marcha federal por la salud.

La movilización, convocada por el Foro por el Derecho a la Salud y replicada en simultáneo en distintos puntos urbanos del país, comenzó cerca del mediodía frente al Ministerio de Salud, en Moreno y 9 de Julio, donde hubo una confluencia de sectores antagónicos al Ejecutivo nacional provenientes de la provincia de Buenos Aires.

Las columnas marcharon hacia la Casa Rosada encabezadas por el ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, que fue escoltado por médicos estatales de municipios del conurbano y dirigentes gremiales afines. Entre ellos estuvieron Rodolfo Aguiar (ATE); Oscar de Isasi (ATE bonaerense) y Hugo Godoy (CTA Autónoma).

kreplak, Aguiar y De Isasi, al frente de la marcha Tadeo Bourbon

“Le dijimos en todo el país basta a este gobierno que está perjudicando la vida de miles de trabajadores. Hay angustia y sufrimiento, y no vamos a permitir que siga sucediendo. Seguiremos manifestándonos en cada guardia, salita, hospital, barrio, pueblo y calle. Esta plaza nos encontrará las veces que sea necesario hasta que en la Casa Rosada haya un presidente digno”, dijo Kreplak.

Como parte de los reclamos, los manifestantes denunciaron un achique de más de $63 mil millones en salud tras la modificación del Presupuesto 2026. Entre los recortes señalaron la quita de partidas a los sistemas provinciales y de medicamentos, insumos y tecnología médica, además de fondos para abastecer vacunas y contener enfermedades infecciosas.

También advirtieron sobre la crisis del PAMI, los faltantes en el Programa Nacional de Inmunizaciones, la pérdida del poder adquisitivo de los salarios y la eliminación de programas de asistencia.

En ese marco, advirtieron una discontinuidad del plan Remediar, destinado a la provisión gratuita de 79 medicamentos esenciales, y alertaron que ya afecta tanto el funcionamiento de hospitales y centros de salud públicos como el acceso de la población a tratamientos básicos.

Un manifestante sostiene un cartel con imágenes del presidente Javier Milei y su hermana, la secretaria Karina Milei Victor R. Caivano - AP

Entre los asistentes, que alcanzaron —según estimaciones de los organizadores—unas 50 mil personas, se destacaron delegaciones del Hospital Ramón Carrillo (San Vicente), El Dique (Ensenada), Hospital Evita (Lanús), Hospital José Esteves (Temperley) y Hospital Diego Thompson (San Martín), entre otros.

También marcaron presencia agrupaciones piqueteras ligadas al peronismo, como Barrios de Pie, y la Corriente Clasista Combativa, cercana al PCR. Sobre el desarrollo se sumaron algunos legisladores nacionales kirchneristas, como los diputados Leopoldo Moreau y Pablo Yedlin, y el senador Eduardo “Wado” de Pedro.

“Muchísimos tratamientos fueron cortados, argentinos mueren por esta crueldad de cortar el sistema de salud, como el proceso de vacunación. El presidente tiene que entender que la salud es un derecho”, cuestionó De Pedro. Y agregó: “Cada presidente que no quiere escuchar, que quiere perjudicar a la gente, que quiere priorizar las ganancias de los ricos, trata de desprestigiar las movilizaciones”.

Qué dijo el Gobierno

Desde el Gobierno rechazaron las denuncias y dijeron que se trató de una movilización con “claros tintes políticos”. En el Ministerio de Salud, conducido por Mario Lugones, aseguran que el financiamiento sanitario “está garantizado” y apuntaron contra Kicillof, a quien acusan de fogonear las protestas.

El Gobierno exhibió en la fachada del Ministerio de Salud carteles con los números que destina Nación a la Provincia —“$1.812.000.000.000 de inversión del Gobierno Nacional a la salud de los bonaerenses”— y el déficit en el sector del gobierno provincial, con un cartel que decía: “Deuda de Kicillof con la salud: 644 mil millones de pesos”.

Uno de los carteles que puso el Gobierno en la puerta del ministerio de Salud

"Kicillof le debe a los hospitales SAMIC (que comparten con Nación) 644.700 millones de pesos. Además, la obra social provincial le debe a estos mismos hospitales SAMIC y a los hospitales nacionales 14.700 millones de pesos de atención a los afiliados”, añadieron desde la cartera de Lugones.

El ministro Lugones encabezó el lunes una reunión del Consejo Federal de Salud (COFESA) junto a los titulares de las carteras sanitarias provinciales, a la cual no asistió Kreplak. Entre otros puntos, se trató la proyección de la cobertura de medicamentos oncológicos y de alto costo. Para 2026, según el cálculo que prometió Nación, “se espera brindar asistencia a un 27,3% más de pacientes que el año pasado”.

La medición, indican, “ha sido posible gracias a un sistema de compras más ordenado, eficiente y sin intermediarios”. En cuanto a la Campaña Nacional de Vacunación Antigripal, el director general de Logística y Procesos, Juan Pablo Saulle, remarcó durante el encuentro que en lo que va del 2026 hubo incremento del 18% de la cobertura respecto al 2025.

SALUD FEDERAL CON RESPONSABILIDADES CLARAS PARA LAS PROVINCIAS



Junto a los ministros de Salud de las provincias acordamos avanzar en una agenda común para fortalecer un sistema sanitario verdaderamente federal.



La Nación va a continuar garantizando recursos estratégicos, como… https://t.co/lthEYQykqR — Mario Lugones (@Mariolugones_ar) May 18, 2026

En la previa de la manifestación, Lugones salió a defender la política sanitaria del Gobierno y aseguró que la Nación seguirá garantizando “recursos estratégicos”, como vacunas, medicamentos de alto costo y tratamientos oncológicos. A través de un mensaje en X, el ministro insistió en que las provincias deben hacerse cargo de la atención sanitaria en sus territorios.

“Mientras los ministros de Salud de las provincias se reunieron en el marco del Consejo Federal de Salud y acordaron un comunicado conjunto para fortalecer el sistema, con reglas y responsabilidades claras entre Nación y las Provincias, PBA no sólo se ausentó, sino que motoriza a través de sus dirigentes la marcha de salud”, le respondieron a Kreplak desde el Gobierno nacional.