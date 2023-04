La mayoría piensa que Alberto Fernández renunció a ser candidato porque se exponía a un fracaso electoral y no por pedido de Cristina Kirchner

escuchar

El motivo por el que el presidente Alberto Fernández desistió de ser candidato a la reelección es que se encaminaba a una segura derrota electoral, según las conclusiones de una encuesta reciente realizada tras el anuncio que hizo el viernes el jefe del Estado. Lejos quedó la segunda razón que escogieron los encuestados, un pedido de la vicepresidenta Cristina Kirchner.

Según concluyó la encuestadora D’Alessio Irol-Berensztein, un 57% opina que el Presidente se bajó de la candidatura porque “le iba a ir mal” en las elecciones. Fue, por lejos, la opción preferida en una lista de siete alternativas entre las que quedó en segundo lugar, con 16%, el motivo de que “Cristina se lo exigió”.

El resto de las opciones escogidas por los encuestados fueron que el Presidente “no podía hacer un armado nacional” (8%), que “sintió que no iba a poder gobernar si ganaba” (6%), que “La Cámpora se lo exigió” (5%), que “no iba a poder dominar la inflación” (2%), o que se dio de baja de la carrera “por su enfrentamiento con [Sergio] Massa” (1%). Un 5% no respondió.

Los motivos de la renuncia de Alberto Fernández a ser candidato, según la encuesta de D'Alessio Irol-Berensztein

La opción del renunciamiento por el destino de derrota electoral que se avecinaba para el Presidente es coincidente entre votantes del Frente de Todos y de Juntos por el Cambio. El 55% de los votantes de cada una de esas fuerzas en las elecciones de 2021 eligió esa razón para explicar la baja de Fernández . También lo hizo un 50% de los que apostaron por el espacio “libertario” y un 80% de quienes votaron por la izquierda.

En cuanto al escenario político de Cristina Kirchner, la opinión mayoritaria es que no será candidata a presidenta, aunque quienes tienen esa opinión sostienen que se postulará a senadora nacional. Un 60% afirma que no se postulará para la presidencia, mientras que el 32% considera que sí lo hará. Dentro del universo de los que creen que no se presentará en la competencia presidencia, un 56% asegura que será candidata a senadora, y el 35% asevera que no será candidata “a nada”.

Los encuestados creen, mayoritariamente, que Cristina no será candidata a presidenta, pero sí a senadora Analistas

Otra de las conclusiones de la encuesta es que el 57% piensa que el Frente de Todos tendrá varios candidatos en las PASO. En los primeros lugares entre los posibles postulantes figuran Daniel Scioli (66%), Sergio Massa (62%), Eduardo “Wado” de Pedro (45%), y Axel Kicillof (22%).

Cristina Kirchner y Alberto Fernández, en la apertura de sesiones del Congreso de 2022

El estudio de D’Alessio Irol-Berensztein indagó también sobre las consecuencias sobre los mercados financieros de la salida del Presidente del tablero electoral. El 48% vaticina que “acentuarán su intranquilidad”, el 36%, que “se mantendrán”, y el 9% que “se tranquilizarán”. El sondeo se realizó de manera online, entre 700 encuestados mayores de 18 años, de todo el país.

LA NACION