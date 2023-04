El tren inaugurado hace un mes por el Presidente y Sergio Massa no llegó a Mendoza

escuchar

MENDOZA.- ¿Se pasó el tren? Por ahora, no marcha sobre rieles, al menos en tierra cuyana. A un mes de la celebración presidencial sobre el regreso a Mendoza del ferrocarril desde Buenos Aires, hay pocas novedades en el frente: el viernes 21 de abril, fecha prevista para el primer viaje de pasajeros, el servicio brilló por su ausencia. Así, a la polémica por la demora que tendrá en arribar a la provincia del oeste argentino, 10 horas más que cuando fue creado, se sumaron datos de la realidad: todavía no hay tickets a la venta y el trayecto no figura en los mapas oficiales que se publican en la web.

A esto se le agrega otra situación llamativa: el delegado local de Trenes Argentinos, Jorge Omar Giménez, exintendente de la comuna de San Martín, pegó el portazo al peronismo y se subió a las filas de Omar De Marchi, el exlíder del PRO que creó el frente “La Unión Mendocina” tras quebrar con el radicalismo. Ambos pujan por un nuevo lugar en la política local: regresar a la comuna del este mendocino y acceder a la gobernación, respectivamente. En este sentido, es inminente que el funcionario nacional presente la renuncia a su cargo.

Así las cosas, los mendocinos que añoran ese periplo sobre las vías, tal como lo hacían hace 30 años, tendrán que seguir esperando . Desde el organismo nacional indicaron que la nueva fecha de retorno se pasó para el próximo fin de semana, aunque resta esperar la comunicación oficial, por lo que hay quienes dudan que esto finalmente se concrete, ya que las demoras tienen que ver con razones operativas y de seguridad.

En la web oficial, no hay tickets a la venta y en los mapas aún no figura el recorrido final hacia Mendoza.

La prueba final antes de restablecer el servicio para los ciudadanos fue el pasado 22 de marzo, la cual contó con la presencia del presidente Alberto Fernández. Así, la “Marcha Blanca” desde la estación porteña de Retiro hasta la de Palmira, en San Martín, incluyó el “nuevo” tramo de 400 kilómetros al que más atención había que prestarle: Justo Daract, en San Luis. En total, el trayecto son más de 1000 kilómetros.

“Creyeron que estábamos vendiendo una mentira, que no íbamos a concretar, aquí está: es el tren que sale de Buenos Aires y llega a Mendoza”, celebró entonces Fernández, rodeado por el ministro de Economía, Sergio Massa, y el gobernador radical Rodolfo Suarez. El Presidente recordó que el exgobernador bonaerense Antonio Cafiero decía que “quien sueña solo, sólo sueña; pero quien sueña con otros puede cambiar al mundo”. Y concluyó: “No me dejen soñando solo con la utopía de la igualdad, y hagámosla realidad para que estos trenes lleguen a cada rincón de la Argentina”.

Quien mostró el malestar por la promesa incumplida es la senadora nacional del radicalismo, Mariana Juri. En diálogo con LA NACION, la legisladora habló de las “mentiras” del gobierno nacional. “El tren salió el viernes desde Retiro hacia otros destinos. No hay explicación oficial sobre la cancelación del viaje a nuestra provincia. Esto no nos sorprende ya que nunca se pusieron a la venta los tickets que hace un mes anunciaron en el acto kirchnerista de Palmira”, se quejó Juri, exministra de Turismo y Cultura de la provincia.

“Mendoza se merece otro trato por parte del gobierno nacional. La provincia es sistemáticamente castigada: discriminada con el reparto de los fondos desde Nación, agraviada por anuncios sin concreción y afectada como con el laudo en contra de Portezuelo del Viento ”, señaló la senadora en un posteo en las redes sociales, donde crecían las críticas de los internautas al Poder Ejecutivo nacional. “Nunca llegó”; “otra promesa y van...”; “puro humo el trencito de la alegría”; “mejor que no venga”, son algunos de los mensajes que pululan en las plataformas.

Una vez más el Gobierno nacional nos miente a los mendocinos. Hoy debería haber llegado el anunciado tren Mendoza-Buenos Aires. La formación salió el viernes desde Retiro hacia otros destinos. No hay explicación oficial sobre la cancelación del viaje a nuestra provincia. pic.twitter.com/3zI6RUM8TW — Mariana Juri (@mariana_juri) April 23, 2023

Hay que recordar también que el remozado tren no llega a la Ciudad de Mendoza, sino que los pasajeros deben bajarse en Palmira, a más de 35 kilómetros de la capital provincial. Es más, en el proyecto quedó sin completarse el tramo hasta la localidad de Gutiérrez, en Maipú, lo que permitiría acceder al Metrotranvía para luego llegar al microcentro mendocino.

El 10 de marzo de 1993 fue el último arribo a tierra cuyana del tren que unía Mendoza y Buenos Aires, el cual había sido inaugurado el 1885 por el entonces presidente Julio Argentino Roca. En 1903 llegaría a San Rafael y en 1910 a Chile. “En lugar de poner un tren moderno, lo empeoraron, tardaba 18 horas y ahora 27″, se quejó tras el acto presidencial, Gustavo Cairo, diputado provincial de Pro.

De acuerdo con la información del Ministerio de Transporte, las tarifas van desde los 4900 pesos en primera, el ticket más económico, hasta los 17.640 pesos el camarote, el de más valor, ya que es un dormitorio.