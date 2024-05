La mujer que denunció a Fernando Espinoza por abuso sexual cuestionó a Axel Kicillof y advirtió: “Tengo miedo de que me maten”

Escuchar

“ Tengo miedo de que me maten ”, fue la advertencia que realizó Melody Rakauskas tras denunciar al intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, por abuso sexual, hecho por el que el funcionario fue procesado por la Justicia.

Entrevistada en La Cornisa, por LN+, la mujer de 35 años aseguró que desde la intendencia intentan desmentir sus acusaciones y apuntó contra el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, por mostrarse junto al mandatario municipal un día después de ser procesado por la Justicia: “¿ Qué clase de ejemplo le da a la sociedad ?”.

Rakauskas contó que desde que empezó a trabajar junto a Espinoza, él empezó a “autoinvitarse” a su casa. Señaló que fue hasta su domicilio al menos en tres oportunidades, y que tiene registros audiovisuales que fueron utilizados por la jueza María Fabiana Galletti, del Juzgado Nacional en la Criminal y Correccional N°31, para imponerle un embargo por $1.500.000 y la prohibición de acercamiento y cualquier contacto con la víctima.

“Hay cámaras. Están las antenas telefónicas que constató la jueza en el radar de mi domicilio. Dijo que estuvo en la casa de mi expareja, que vivía a la vuelta, pero en las cámaras se puede comprobar que estuvo en las cenas”, enfatizó la exsecretaria privada del intendente.

Consultada acerca de por qué grababa los encuentros, explicó: “Lo grababa por el miedo que tenía desde el momento en que mi pareja me dijo que me iban a entrevistar para el puesto de secretaria. También tenía la presión de parte de él para que aceptara las cenas. Me decía que Espinoza tenía que venir a mi casa, que solía hacerlo y que no me iba a hacer nada. Siempre estaba apoyando lo que hacía Espinoza. Me sentía en medio de dos personas con poder”.

“Me cuesta horrores decirlo, pero me parece que me entregaron. Cuesta afirmarlo. Parecía que había un interés muy concreto y grande”, expresó.

En ese sentido, criticó las explicaciones que dio la municipalidad. “Que desmientan. Ellos van a tratar de defenderse. Espinoza está procesado y va a tratar de defenderse con mentiras. Niegan todo lo que sufrí en el transcurso de mi denuncia y hasta que la jueza hizo la resolución”. “ Estuvieron intentando ensuciarme y estigmatizarme y diciendo cosas de mí que están lejos de la realidad. Ensuciaron mi imagen injustamente. Para justificar un abuso sexual. Es gravísimo”, resaltó.

Rakauskas recordó cómo fue la noche del abuso: “Cuando le dije ‘no me toque’, se lo dije clarito. ‘Salí de encima mío’, le dije. No tuvo piedad esa noche. Fue horrible, uno de los peores momentos de mi vida. A las horas de haberme atacado, fui a trabajar y estaba con miedo. Mandé un audio por si me atacaban o si no volvía a casa”.

Melody Rakauskas en una oficina de la intendencia de La Matanza

“En el municipio tardó un ratito en llegar. Cuando llegó, a la primera que llamó a su despacho fue a mi. Tenía la cara hinchada de haber llorado toda la noche”, dijo y siguió: “ Este cara rota, cuando me cita, me pregunta ‘qué te pasa gordita, ¿te pasó algo? ’”.

Asimismo, se refirió a la denuncia: “Fui con miedo. Todo el mundo me decían que me quedara callada, que me juntara con la familia y que rezara. Si una persona no habla ante semejante situación, parece que no pasó”. “Decidí denunciar a un poderoso. Decidí que no me importaba, aunque tenía miedo de que me maten”.

Por último, sobre el apoyo mostrado por Axel Kicillof indicó: “Es una vergüenza. Sentí asco. Es un gobernador, ¿qué clase de ejemplo le da a la sociedad? No hablo de ningún partido político, hablo de un funcionario público que respalda a un abusador sexual. No importa si fue una sola noche o diez minutos. No se discute. Me costó denunciar, hasta tuve amenazas de muerte”.

LA NACION