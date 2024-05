La ácida crítica de Carlos Rodríguez a las medidas del Gobierno y a Javier Milei: “Menos viajes al exterior y más bola a los ‘zurdos’ locales”

Escuchar

El economista Carlos Rodríguez analizó la gestión económica del oficialismo y realizó una fuerte crítica contra el presidente Javier Milei por el modo de dirigir a sus funcionarios, la militancia y sus embates contra mandatarios extranjeros. “ Milei no tiene equipo. No es un partido. Están él y sus fanáticos ”, disparó.

Quien fue asesor económico del jefe de Estado previo a ganar las elecciones, hoy en día se muestra como un férreo crítico de la gestión libertaria, lo cual deja en claro a través de sus posteos en X. “Milei y sus seguidores van a tener que darse cuenta que en política lo que importa son los hechos y no lo que ellos se creen de ellos mismos”, comenzó al inicio de una extensa publicación en la mencionada red social.

Milei y sus seguidores van a tener que darse cuenta que en política lo que importa son los hechos y no lo que ellos se creen de ellos mismos. A pesar de proclamar que Milei es el lider mas importante del planeta y que han hecho el ajuste mas grande de la historia del país, la… — Carlos Rodriguez (@carod2015) May 26, 2024

En ella se encargó de enumerar los puntos que bajo su punto de vista son los aspectos que el Gobierno descuidó al realizar el ajuste en las cuentas del Estado: “A pesar de proclamar que Milei es el líder más importante del planeta y que han hecho el ajuste más grande de la historia del país, la realidad es que no han pasado una sola ley en sus primeros cinco meses de gobierno. Quizá logren pasar una próximamente, en lo que sería una victoria pírrica”.

Rodríguez postuló que el Gobierno generó “las recesiones más rápidas y profundas de la historia del país” y una “enorme devaluación que licuó ingresos, jubilaciones, gastos sociales y paralizó la obra pública”. Además, en su catarata de ítems, Rodríguez mencionó la caída del empleo tanto en el sector público como privado y cuestionó la mejora en el balance del Banco Central: “Es una operación contable que no elimina la dependencia fiscal de nuestra política monetaria”.

En ese sentido, el exsecretario de Política Económica durante el gobierno de Carlos Menem advirtió que “el cepo, el Impuesto PAIS y la obligación de los exportadores de vender las divisas al BCRA son elementos esenciales para sostener la paridad cambiaria, la recaudación y la ficción inflacionaria”. De esta forma, extendió sus críticas hacia el ministro de Economía, Luis Caputo, y el presidente del Central, Santiago Bausili, dos de los funcionarios más elogiados por el Presidente en sus recientes actos.

Entrevista con Carlos Rodríguez, economista. Ricardo Pristupluk - LA NACIÓN

Tras ello, enfatizó que la fórmula para un alivio económico y social se deberá centrar no solo en paliativos económicos sino también en ponderar “el diálogo y la participación de todas las partes”. “ No puede reducirse todo el proceso de cambio a la discusión parlamentaria por una sola Giga-Ley ”, dijo en torno a la Ley Bases que cuenta con media sanción de Diputados, y aguarda ser tratada en el Senado. “Creo que éste no es el camino”, reflexionó.

Al cabo de unos minutos, su publicación cobró cierta notoriedad en X y fue respondida por cientos de seguidores del oficialismo. Rodríguez no tardó en responder: “Ahí entraron los fanáticos descalificadores de Milei usando sus clásicos insultos. Es la única manera que tienen de discutir y pensar. Y así es Milei: el que no piensa como él, es el enemigo y lo descalifica”. Los llamó “liliputienses y cucarachas”.

Carlos Rodríguez con Karina Milei y Javier Milei

Tras las críticas recibidas en la web, volvió a la carga con un nuevo mensaje en donde redobló la apuesta y potenció sus apreciaciones. “En el gabinete echa a todos los que le hacen sombra. Básicamente son Milei y su hermana. Parece la saga “Duna” (Dune). Tiene que construir un verdadero partido de derecha con miras a 2025/27 y olvidarse de tratar de cambiar la Argentina con una ley. Tiene que buscar metas menos ambiciosas y más creíbles para 2024 y el presupuesto 2025”, consideró.

“Carece de gente para miles de posiciones de gobierno intermedias, eso debe ser atendido. Formar un partido sostenible debe ser una meta prioritaria antes de tratar de cambiar la Argentina de un plumazo. Menos viajes al exterior y más bola a los “zurdos” locales . Así como estamos, si Milei desaparece, se lleva puesto con él a la economía de mercado, el liberalismo y a la derecha. No debemos permitirlo”, concluyó.

