La mujer que denunció al intendente Espinoza pidió que no lo dejen salir del país sin permiso

Melody Rakauskas, que denunció al intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, por abuso sexual, se presentó ante la Justicia para pedir que le impidan salir del país en las vacaciones de invierno sin permiso judicial. Además, solicitó medidas de protección.

El caso iniciado por Rakauskas había sido cerrado por la Justicia debido a la falta de acusación fiscal, por carecer de evidencia y porque la mujer se había quedado sin abogado que la represente como querellante. Pero la semana pasada la Cámara Nacional de Casación reabrió el caso al devolverle a Rakauskas el rol de querellante y ahora se presentó a impulsar la acción penal.

Se presentó ante el tribunal de feria N° 2 para pedir que se mantenga la prohibición que pesaba sobre Espinoza de salir del país sin autorización judicial previa, así como el embargo sobre sus bienes.

El nuevo abogado de Melody Rakauskas, Ignacio Fernando Barrios, y su clienta tapándose el rostro

La presentación, con el patrocinio del abogado Ignacio Barrios, solicita la habilitación de la feria judicial.

El viernes pasado, la Sala III de la Cámara Nacional de Casación, con los votos de los jueces Alberto Huarte Petite y Horacio Días y la disidencia de Pablo Jantus, revocó el sobreseimiento que el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 16 había dictado el 18 de febrero, restituyó a Rakauskas como querellante y ordenó que el juicio oral se realice “a la brevedad”.

El mismo día, el caso llegó al tribunal oral y la defensa de Espinoza pidió declarar nula esa decisión. El juzgado dispuso estar a la espera de que este fallo quede firme.

La querella pidió que el tribunal de feria certifique el estado actual de las medidas cautelares impuestas a Espinoza y, comprobada su vigencia, disponga expresamente su mantenimiento hasta la finalización del proceso.

Si alguna de ellas fue levantada, pidió que sea restituida y comunicada a la Dirección Nacional de Migraciones. La querella subraya que no reclama la detención del intendente, ni prisión preventiva, ni retención de pasaporte, ni una prohibición absoluta de viajar, sino solo que pida permiso antes de hacerlo.

Quiere la querellante que se explique destino, motivo, fechas, itinerario, medios de transporte, alojamiento y documentación respaldatoria, que explique su compatibilidad con las audiencias fijadas y que sea resuelto previa vista a la fiscalía.

Sobre el embargo, pide que se certifique su monto, alcance y registración, que se mantenga hasta la sentencia definitiva y que cualquier pedido de reducción o levantamiento se le dé traslado a la fiscalía y a ella misma.

Con independencia de la discusión sobre la firmeza del fallo, Rakauskas reclamó medidas por su condición de víctima: la prohibición de que Espinoza la contacte, perturbe o intimide en forma directa o indirecta, personalmente, por medios digitales o a través de terceros, la reserva de su domicilio y de todo dato que revele su ubicación, y la canalización de las comunicaciones a través de sus abogados.

La causa se originó en la denuncia que Rakauskas radicó el 10 de mayo de 2021, cuando se desempeñaba como secretaria de Espinoza.

Según su relato, el intendente se presentó en su departamento con una excusa laboral e intentó abusar sexualmente de ella. Espinoza siempre negó los hechos y goza del estado de inocencia; el propio escrito de la querella aclara que su petición “no procura anticipar pena, restringir de modo absoluto la libertad ambulatoria ni alterar el estado de inocencia”, sino “preservar la disponibilidad del imputado para el juicio ordenado por la Sala III”.