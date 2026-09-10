La Municipalidad de José C. Paz exigió a Kicillof que refuerce la seguridad tras el crimen de Ojeda Vázquez

La Municipalidad de José C. Paz, exigió este miércoles al gobernador bonaerense, Axel Kicillof, que refuerce la seguridad, tras el asesinato de David Elías Ojeda Vázquez, el joven al que dos delincuentes le dispararon por la espalda para robarle la moto. El comunicado fue difundido en X durante la misma tarde en que amigos y vecinos de la víctima marcharon por el centro del distrito y se concentraron frente a la sede municipal para reclamar justicia y mayores medidas de prevención del delito.

“Ante la gravedad de lo sucedido, exigimos al Gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, reforzar la seguridad en todo el territorio de la Provincia de Buenos Aires y en especial en nuestro distrito”, sostuvo el municipio en el documento, firmado por la intendenta interina, Lorena Espina, y el director general de Seguridad del distrito, Miguel Narváez.

Comunicado de la municipalidad de José C. Paz Municipalidad José C. Paz

El municipio sostuvo que se necesitan “acciones inmediatas” y señaló que, en el marco del crimen de Ojeda Vázquez, el gobierno bonaerense debe asumir la “total y completa responsabilidad” de la seguridad de los vecinos del distrito.

Las autoridades también expresaron su “profundo pesar” por el fallecimiento de Ojeda Vázquez y transmitieron su solidaridad a la familia. A su vez, defendieron los recursos que destina la administración local a la seguridad: “El municipio continúa haciendo un enorme esfuerzo con recursos propios”, sostuvieron.

En el comunicado se exige al gobernador Axel Kicillof reforzar la seguridad en todo el territorio bonaerense MARIANO SANDA

Según precisaron, el distrito cuenta con más de 250 efectivos y 70 móviles de la Patrulla Urbana Municipal, además del sistema de monitoreo de cámaras del Centro de Operaciones Municipal (COM). También destacaron los operativos diarios con participación de personal municipal, de tránsito y de la policía, así como la provisión de combustible y la reparación de patrulleros para sostener el funcionamiento de la Policía Bonaerense.

El pronunciamiento se conoció en medio de la conmoción por el homicidio. Como informó LA NACION, este miércoles, pocas horas después de la despedida de los restos de Ojeda Vázquez, sus amigos y vecinos marcharon por las calles céntricas de José C. Paz y se concentraron frente a la municipalidad para exigir justicia y mayores medidas de seguridad. Durante la manifestación, en la que hubo quema de neumáticos, los participantes portaron carteles con la imagen del joven y reclamos por la captura de los responsables.

Ojeda Vázquez tenía 22 años

A Ojeda Vázquez, a quien sus allegados llamaban “Tito”, lo asesinaron este lunes por la noche cuando llegaba a su casa. A las 21.20 había salido de un gimnasio y, ocho minutos después, en la calle Polonia, entre Piñero y Matheu, fue atacado por dos delincuentes. Le dispararon por la espalda, lo que lo obligó a detenerse y se llevaron su moto.

A partir de videos aportados de manera voluntaria por vecinos, los investigadores de la Subdirección de Investigaciones de José C. Paz pudieron ver el momento del crimen y lograron reconstruir parte del recorrido que hicieron después los asaltantes. No obstante, todavía falta precisar la vivienda en la que se refugiaron o si, allí guardaron las motos y después, huyeron a pie. Hasta el momento, esta es la principal pista.

Hasta el momento, los investigadores no encontraron imágenes que permitan ver los rostros de los atacantes. Una vecina que se los cruzó cerca del lugar donde cayó herido Ojeda Vázquez tampoco pudo reconocer sus facciones porque llevaban cascos.