Quién era David Ojeda Vázquez, el joven motociclista de 22 años asesinado por la espalda en José C. Paz

Un joven motociclista fue asesinado de un balazo por la espalda cuando regresaba del gimnasio a su casa en José C. Paz. Tras dispararle, los dos delincuentes le robaron la moto mientras agonizaba en el suelo. El crimen, ocurrido el lunes por la noche, generó un fuerte reclamo de justicia de su familia, al que se sumaron amigos y vecinos.

La víctima fue identificada como David Elías Ojeda Vázquez, de 22 años. El joven trabajaba y concurría a un gimnasio de la zona, del que había salido minutos antes del ataque. Esa noche se dirigía a su casa cuando los asaltantes lo interceptaron.

Según contó su padre, Vázquez lo visitaba todas las tardes. Al recordarlo, mencionó que tenía trabajo y que la actividad física era parte de su rutina. “Mi hijo era sano. Iba al gimnasio, trabajaba, venía todas las tardes acá. No se merecía esto, que estos ratas lo maten por la espalda. Siento mucha bronca, quisiera que haya justicia. La Policía se está moviendo, pero quisiera que se muevan más”, expresó en diálogo con TN.

Una cámara de seguridad grabó el momento del asesinato de Ojeda Vázquez

Este martes por la tarde, amigos y vecinos de Vázquez se concentraron en el lugar donde fue baleado. Reclamaron justicia y exigieron la identificación y captura de los responsables, que quedaron filmados por una cámara de seguridad privada en el momento preciso en el que tomaron la moto.

El joven había salido del gimnasio a las 21.20 del lunes. Ocho minutos después, cuando circulaba por Polonia, entre Piñero y Matheu, fue atacado por dos delincuentes que se movilizaban en moto. Uno de ellos llevaba una mochila similar a las que utilizan los repartidores.

Según indicaron fuentes de la investigación a LA NACION, los asaltantes dispararon para obligarlo a detenerse y evitar que escapara, ya que la moto de Ojeda Vázquez era más potente que la que utilizaban ellos.

El balazo lo alcanzó por la espalda. Ya herido, el joven logró recorrer unos metros hasta que se detuvo junto al cordón y cayó al pasto. En ese momento, los delincuentes llegaron hasta donde se encontraba.

Uno de los asaltantes descendió de la moto en la que viajaban, tomó el vehículo de la víctima y huyó con su cómplice. La secuencia quedó registrada por una cámara de seguridad de un vecino, que captó cómo se llevaron la moto mientras el joven agonizaba en el suelo.

Ojeda Vázquez fue trasladado al hospital Domingo Mercante, pero el disparo había afectado órganos vitales. Debido a la gravedad de la herida, los médicos no pudieron salvarle la vida.

Otro intento de robo fatal, en Merlo

Hace un mes, como informó LA NACION, se registró otro intento de robo de una moto que terminó con una víctima fatal en el conurbano bonaerense. El 4 de agosto, Ariel José Luis Martínez, oficial mayor de la Policía de la Ciudad de 32 años, fue asesinado en Merlo. Estaba de franco y circulaba vestido de civil junto a su pareja cuando fue interceptado por dos delincuentes armados.

El oficial mayor Ariel José Luis Martínez fue asesinado cuando intentaron robarle mientras se encontraba con su pareja y en su franco laboral

El ataque ocurrió alrededor de las 19.30, en la intersección de Helvecia y la ruta provincial 21. Según las primeras informaciones, Martínez dio la voz de alto e intentó defenderse, lo que derivó en un intercambio de disparos. Recibió dos balazos en el pecho y murió en el lugar. El efectivo prestaba servicio en la Comisaría 15 A, ubicada en el barrio porteño de Chacarita, y habría intentado proteger a su pareja durante el enfrentamiento.

El 24 de agosto, LA NACION informó que la Policía bonaerense detuvo a dos sospechosos del homicidio: Matías Iván Moya, de 24 años, y Kevin Nahuel Chávez, de 23. Los investigadores reconstruyeron su presunta participación a partir del análisis de cámaras de seguridad del municipio. Durante los allanamientos secuestraron una pistola de 9 milímetros en el domicilio de Moya y prendas similares a las utilizadas por los asaltantes en ambas viviendas. Los detenidos quedaron a disposición del fiscal Fernando Cappello, de la UFI N° 2 del departamento judicial Morón.