La municipalidad de Rosario presentó un programa para contener a niños de hasta tres años y adultos mayores

La municipalidad de Rosario presentó el programa “Mil65”, que apunta a contener a los grupos señalados como de “mayor fragilidad”. La iniciativa alcanza a embarazadas, desde el momento de la gestación, chicos y chicas en los primeros 1000 días de vida (hasta los tres años de edad) y personas mayores de 65, en especial aquellas que viven solas.

El acto en el que se llevó a cabo la presentación estuvo encabezado por el intendente Pablo Javkin. Durante el mismo, se indicó que este programa pretende ordenar recursos, equipos y dispositivos existentes –tanto del Estado como de otras organizaciones– para garantizar “un piso universal de derechos” y un seguimiento más puntual para los sectores indicados.

Pablo Javkin, intendente de Rosario Municipalidad de Rosario

Desde la municipalidad afirmaron que la iniciativa parte de un diagnóstico que consideran “cada vez más evidente” y que consiste en familias “más exigidas” y “la soledad como uno de los grandes problemas de las ciudades”.

En ese marco, aseguraron que la primera infancia concentra vulnerabilidades que pueden condicionar todo su desarrollo posterior. Además, afirmaron que en el grupo ligado a la vejez las problemáticas están vinculadas al aislamiento, pérdida de redes, problemas económicos y de salud.

El programa presentado por la municipalida de Rosario se llama Mil65 Municipalidad de Rosario

Según datos estadísticos tenidos en cuenta al momento de avanzar con la puesta en marcha de este programa, en Rosario hay más de 40.000 niños y niñas que transitan los primeros mil días de vida y más de 143.000 personas mayores de 65 años. De este último universo, más de 40.000 viven solas.

El 63% del presupuesto municipal está focalizado en políticas sociales, si se suman salud pública, desarrollo social, y las políticas culturales y deportivas. La novedad, términos presupuestarios, que traerá este programa es que se reforzarán partidas y dispositivos destinados específicamente a estas dos franjas etarias.