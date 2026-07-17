La OA postergó la fecha de presentación de las declaraciones juradas de funcionarios públicos

A través de una resolución publicada en el Boletín Oficial (BORA), la Oficina Anticorrupción (OA) prorrogó un mes más el vencimiento de las presentaciones de las declaraciones juradas impositivas de los funcionarios públicos.

Fuentes al tanto de lo decidido explicaron a LA NACION que la medida es “en consonancia” con la prórroga de presentaciones a nivel general para todos los ciudadanos que hizo la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).

En la decisión de la OA se menciona que la ARCA, mediante la resolución general N° 5851/2026, “estableció con carácter excepcional” que las obligaciones de presentación de las declaraciones juradas de los impuestos a las Ganancias y sobre los Bienes Personales de 2025 podrán cumplirse hasta el día 27 de julio de 2026, inclusive.

Sostuvieron que “la carga, revisión y validación de los datos patrimoniales exige, además de la previa disponibilidad de la información fiscal correspondiente al período, un tiempo razonable para garantizar la exactitud y completitud de la información declarada, resultando necesario evitar situaciones que puedan derivar en errores u omisiones involuntarias por parte de los funcionarios obligados, en resguardo de los principios de transparencia y responsabilidad que rigen la materia”.

Agregaron que “la Declaración Jurada Patrimonial Integral no se limita a la información volcada en las declaraciones impositivas, sino que exige la incorporación de datos adicionales no contenidos en aquellas”.

Explicaron que, como el “corrimiento del plazo previsto” por la ARCA “disminuye considerablemente la brecha temporal que debe existir entre ambos regímenes” y deja un plazo de cuatro días entre una fecha y otra, es que consideran necesaria la prórroga.

Según la OA, es habitual que se dispongan prórrogas como esta. Alegan que sucedió en los gobiernos de Néstor Kirchner, Cristina Kirchner, Mauricio Macri, Alberto Fernández y Javier Milei.