Votación cerrada. El Senado rescató de la jubilación al juez que convalidó la reforma laboral

El Senado aprobó este mediodía un paquete de pliegos judiciales entre los que se destacan la designación de Juan Tomás Rodríguez Ponte al frente del juzgado federal de Lomas de Zamora que tiene a su cargo la causa contra Martin Insaurralde y Jesica Cirio y la extensión de su magistratura por cinco años más para Víctor Pesino, el camarista del fuero del Trabajo que avaló la reforma laboral impulsada por el gobierno de Javier Milei.

La nominación de Pesino, que cumple 75 años el 27 de julio, fecha en la que debería pasar a retiro si no recibe un nuevo acuerdo del Senado, fue impugnada con fuertes acusaciones por parte del kirchnerismo, que levantó un manto de sospechas sobre la decisión del juez de dejar sin efecto la medida cautelar presentada por la CGT contra más de 80 artículos de la Reforma Laboral.

Esto se tradujo en una cerrada votación en la que por 35 votos a favor y 32 en contra logró un nuevo acuerdo para continuar como camarista laboral hasta que cumpla 80 años.

“Justo al día siguiente que saca el fallo (avalando la reforma laboral), el Poder Ejecutivo presenta la propuesta para que siga por cinco años más”, afirmó el kirchnerista Mariano Recalde (Capital).

“No tenemos pruebas, pero hay indicios graves y concordantes de que este juez (por Pesino) no actúa de acuerdo con la justicia sino a sus conveniencias y necesidades”, agregó el senador.

Recalde fue más allá y dijo que en el mundo judicial se conoce al tribunal que integra Pesino, la Sala VIII de la Cámara de Apelaciones del fuero laboral como “la Sala Banelco”.

El pliego de Pesino fue defendido por la jefa del bloque oficialista, Patricia Bullrich (Capital), quien acusó al kirchnerismo de atacar a los jueces por el contenido de sus sentencias. En ese sentido, dijo que la administración libertaria “busca una justicia que sea neutral a los distintos gobiernos”.

Los senadores Eduardo Vischi y Patricia Bullrich, durnte la sesión donde se discutieron pliegos judiciales Soledad Aznarez - LA NACION

“Judicializaron decisiones del Congreso (por la ley de Reforma Laboral) y este juez decidió que no era judiciable y quieren buscar el atajo de sacar a alguien por sus fallos, y los jueces no se sacan por sus fallos”, replicó Bullrich.

En la misma sesión, cuyo quórum de inicio se alcanzó con lo justo, el Gobierno logró darles ingreso oficial a los pliegos de Pablo Yadarola y Pablo Bertuzzi, propuestos por Javier Milei, a propuesta del ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, para ocupar vocalías en la estratégica Cámara Federal porteña. Se trata del tribunal de alzada de los juzgados federales de Comodoro Py.

Pablo Bertuzzi y Pablo Yadarola

Tal como se esperaba, Rodríguez Ponte superó sin objeciones ni críticas el debate en el Senado. El Exsecretario letrado del juez federal Ariel Lijo es en la actualidad titular de la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (Dajudeco), organismo que tiene a su cargo el control y la custodia de las escuchas telefónicas ordenadas por la justicia, por ejemplo.

Una vez que el jefe del Estado firme su decreto de designación, Rodríguez Ponte quedará a cargo del estratégico juzgado federal 2 de Lomas de Zamora, que tiene bajo su jurisdicción el aeropuerto internacional y el penal federal, ambos ubicados en Ezeiza.

Jesica Cirio y Martín Insaurralde ARCHIVO

En el tribunal lo espera una causa de alto perfil, como es la investigación que tiene como protagonista a Insaurralde y Cirio. El exintendente de Lomas de Zamora y exjefe de Gabinete del gobernador Axel Kicillof y su exesposa están siendo investigados por los delitos de lavado de dinero y enriquecimiento ilícito. Hasta el momento y ante la vacancia en el juzgado, el expediente lo subroga el juez federal de Quilmes Luis Armella.

Todos los acuerdos

El Senado también les dio acuerdo a otros 27 postulantes a jueces, fiscales y defensores oficiales. Esta es la segunda tanda de pliegos judiciales que aprueba la Cámara alta desde que el ministro de Justicia comenzó a completar las vacantes del Poder Judicial.

Varios de esos nombramientos son para ocupar vacantes en la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo porteña. Así, recibieron el visto bueno del Senado las nominaciones de María Claudia Jueguen (Sala X), Diego Javier Tula (Sala II), Diego Fernando Manauta (Sala V) y Claudio Fabián Loguarro (Sala III).

Se aprobaron varios nombramientos en tribunales orales del interior del país: Pablo Toledo (San Miguel de Tucumán), Ruth María Ponce de León (Posadas-Misiones) y Angel Roger Luna Roldán (San Miguel de Tucumán).

En tanto, para la Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia se aprobó el pliego de María Virginia Ise, mientras que Santiago French obtuvo el apoyo como juez la Cámara Federal de Salta. Leopoldo Rago Gallo, por su parte fue designado en el Juzgado N°2 de la ciudad de San Juan.

También se aprobaron varios pliegos de jueces laborales. Entre ellos se destaca el de Marina Edith Pisacco, a quien el Poder Ejecutivo nominó para ocupar una vocalía en la Sala VI de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo.

Pisacco es esposa del periodista Adrián Ventura, que trabaja en el canal de noticias Todo Noticias. Si bien se temió que su candidatura pudiera provocar algún Inconveniente en el oficialismo, el presidente Javier Milei parece que no ha encontrado conflictos de intereses como sí lo hizo cuando se trató el pliego de María Victoria Michelli, cuñada del periodista Hugo Alconada Mon, que investigó el caso $LIBRA.

Hasta el día de hoy, el jefe del Estado se niega a firmar el decreto designando a Michelli como jueza, a pesar de que obtuvo en junio último el acuerdo de la Cámara alta.

En territorio bonaerense, fueron aprobados Bernardo Rodríguez Palma, para la Cámara Oral Federal 2 de San Martín, y Santiago José Martín en la Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata.

Para ocupar vacantes en los tribunales orales criminales porteños recibieron su acuerdo Juan Carlos Riccardini, Paula Vanessa Romeo, José Ignacio Polizza y Mariano Adolfo Klumpp. Por su parte, María Gabriela Janeiro recibió acuerdo para en el juzgado 5 de la seguridad social de la capital.Para el juzgado comercial 28 de Capital Federal fue designado Pedro Manuel Crespo, y Javier Cosentino en la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial.

Por último, fueron aprobados los pliegos para fiscales de Juan Marcelo Burella Acevedo (Corrientes) y Hugo Danuel Froy (Paso de los Libres-Corrientes ), Patricio Sabadini (Resistencia-Chaco) y Fernando Alcaraz (Mendoza); además de las defensoras públicas María Laura Irastorza (Río Negro) y Amanda Espino (Capital Federal).