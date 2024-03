Escuchar

La Oficina Anticorrupción (OA) le hizo una “recomendación preventiva” al procurador del Tesoro de la Nación, Rodolfo Barra, pidiéndole que se abstenga de intervenir en causas que involucren a la expresidenta Cristina Kirchner, quien el año pasado lo consultó para fijar posición en el expediente de Vialidad, en el que fue condenada. La recomendación del organismo, paso previo a la firma de una resolución final, se dio tras una presentación que hicieron los legisladores de la Coalición Cívica (CC) Mariana Zuvic y Maximiliano Ferraro, y llevó la firma del titular de la OA, Alejandro Melik.

Según pudo reconstruir LA NACION, la recomendación que se le envió a Barra habla de ”instrucciones cautelares preventivas” consistentes, para que se abstenga de intervenir en su función de procurador del Tesoro en cualquier situación o trámite que involucre a Cristina Kirchner. Mientras tanto, el expediente “sigue su tramitación”.

Fuentes oficiales detallaron que “son medidas preventivas que se toman en causas donde alguno de los actores ha participado en su actividad privada en algo relacionado con alguna causa. Y en ese sentido se tomó como acción preventiva que el Procurador se abstenga de participar, pero no es un tema de incompatibilidad con la función” . Al tiempo que agregaron que no hay más causas que involucren a la expresidenta en las que intervenir la Procuración. Y resaltaron que, en relación a la decisión, estaban “todos alineados: la OA, el Ministerio de Justicia y la Procuración del Tesoro”.

“Eminencia del derecho”

Sobre el dictamen de Barra en el caso que involucra a la exmandataria y que ella misma dio a conocer dos semanas atrás, resaltaron que era del año pasado, cuando Barra antes de asumir el rol de procurador del Tesoro estaba en la actividad privada y como “eminencia del derecho, trabajaba en la interpretación de dictámenes y leyes para diversos clientes”. Y agregaron que “en el momento que asumió el cargo, asumió la absoluta exclusividad de ponerse al servicio del presidente de la nación en términos de derecho”. E insistieron en que “lo que hizo antes en su actividad privada antes de eso no reviste ningún análisis que lo invalidara para su puesto actual”.

La presentación por el tema se hizo luego de que el miércoles 6 de marzo, a través de su cuenta de la red social X, la exmandataria compartió el dictamen firmado por Barra, para defenderse ante el pedido de condena en la causa Vialidad. El resumen que compartió la exmandataria evidenció la postura de Barra respecto de la falta de “responsabilidad penal objetiva” de un presidente “por el decreto ni por posibles delitos relacionados con contratos u obras”.

Al día siguiente de la publicación del tuit, en la audiencia de Casación, en la que la defensa de la expresidenta busca revertir su condena, su abogado Carlos Beraldi, presentó el escrito, que data del 2 de septiembre pasado, y pidió que se lo cite a Barra antes de que los jueces tomen una decisión. El fiscal Mario Villar se opuso. Argumentó que el hoy procurador no cumple los requisitos para ser testigo y dijo que tampoco hizo un peritaje en la causa, sino un que presentó una opinión a pedido de la defensa. El tribunal, integrado por Diego Barroetaveña, Gustavo Hornos y Mariano Borinsky, deberá resolver si hace lugar al pedido.

En su posteo, Kirchner consignó: “Quiero compartir con ustedes el Dictamen Experto Legal que solicité el año pasado al Dr. Rodolfo Carlos Barra sobre las responsabilidades de la Presidencia de la Nación en materia de control o supervisión en los procesos licitatorios de obras públicas de la Dirección Nacional de Vialidad, así como también sobre la legalidad del decreto 54/2009; por ser los supuestos de la sentencia que me proscribió en 2022″, escribió la extitular del Senado en su cuenta oficial. Y justificó su pedido: “No sólo quería tener la opinión de un teórico del derecho, sino de alguien que tuviera una amplia experiencia en la cosa pública”.

Acto seguido, hizo un breve repaso sobre la trayectoria de Barra: “Él integró la Comisión Redactora de la Reforma Constitucional de 1994, fue Ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Presidente de la Auditoría General de la Nación, Ministro de Justicia y Secretario de Obras Públicas, entre otros cargos (junto al dictamen, podrás ver también su Currículum Vitae). Es tal vez el mayor experto en materia de Derecho Administrativo del país”.

También acentuó diferencias con el procurador del Tesoro Nacional al remarcar que no solo forma parte de la administración Milei si no que “ha participado y participa de espacio políticos de los que siempre ha sido opositora”. Sin embargo, rescató: “Es de público y notorio que nuestras ideas y nuestra militancia política son diametralmente opuestas, pero los textos de la Constitución y de las leyes dictadas en su consecuencia, en esto sí coincidimos con el Dr. Barra, deberían ser iguales para todos. He aquí uno de los principales problemas del país y tal vez explica mejor que nada la inédita situación que hoy vive nuestra Patria”.

