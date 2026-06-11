La oposición a Kicillof consiguió quorum para debatir por IOMA, pero no llegó a dos tercios y la sesión se cayó

La oposición al gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, volvió a intentar llevar la situación del Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA) al recinto de la Cámara de Diputados bonaerense. Al igual que este lunes, cuando la presidencia de la Cámara, a cargo del peronismo, suspendió la sesión, los opositores no consiguieron activar el debate. Si bien llegó al quorum para iniciar la sesión, la oposición no reunió los dos tercios de los votos de los legisladores presentes para poder tratar sobre tablas los 12 expedientes que tenía en carpeta. Esos proyectos incluían, entre otros puntos, la convocatoria al presidente de la obra social, el dirigente de La Cámpora Homero Giles, para que comparezca ante los diputados.

Con 47 diputados, la oposición alcanzó el quorum para comenzar la sesión (la Cámara de Diputados bonaerense tiene 92 integrantes). Una vez logrado ese número y con la sesión abierta por Alejandro Dichiara, presidente de la Cámara, se sentaron en sus bancas legisladores del peronismo y se puso a consideración la aprobación del tratamiento sobre tablas de los expedientes opositores sobre el IOMA, que no habían logrado avanzar en las comisiones. En ese punto, los opositores no lograron los dos tercios de los presentes para avanzar sobre tablas y la sesión se levantó. En total, el encuentro legislativo se extendió por diez minutos, contabilizando la duración del Himno Nacional, con el que se inicia cada sesión.

Además de pedidos para que Giles brinde explicaciones en el recinto de la Cámara sobre el funcionamiento del IOMA, en el orden del día de la frustrada sesión había proyectos que buscan la creación de comisiones para controlar sus cuentas, o que intentan que se declare al IOMA en emergencia sanitaria, económica y financiera.

El bloque de La Libertad Avanza en la Cámara de Diputados, en la frustrada sesión por IOMA de este jueves Bloque LLA

Con la sesión caída, los jefes de bloque Juan Osaba (La Libertad Avanza), Diego Garciarena (UCR+Cambio Federal), Alejandro Rabinovich (Pro), Alejandra Lorden (UCR), Andrés De Leo (Coalición Cívica) y Martín Rozas (Unión y Libertad) dieron una conferencia de prensa y criticaron a Kicillof.

Según afirmó Osaba, “con este tipo de maniobras queda en claro que ni a Kicillof ni a los diputados del kirchnerismo les importan los problemas que sufren los afiliados del IOMA, le dan la espalda a temas de salud pública que son tan importantes como el pago a médicos y proveedores”.

Por su parte, Garciarena afirmó: “Acabamos de terminar una sesión rápida, acelerada, en la que quedó clara una cosa: Kicillof no quiere hablar del IOMA. Mientras nosotros estamos acá, una persona que no escucha sigue sin audífono, un enfermo de cáncer sigue sin medicación, una persona internada sigue esperando una prótesis y otra que espera internarse, no se puede internar. Tienen mucho más para esconder que para mostrar, lo que ha pasado es una fiel demostración de eso”.

“No es solo Kicillof, esta Cámara no quiso debatir un tema que tiene centralidad política para mas de 2.200.000 afiliados. Giles vino hace un año y medio a esta Cámara, y el IOMA está peor”, subrayó Lorden.

No quisieron debatir #IOMA. Le tuvieron miedo a la discusión en el recinto.



Los diputados de la UCR estábamos listos para tratar el abandono que sufren los afiliados. Eligieron el silencio mientras los bonaerenses siguen esperando respuestas.



La realidad ya no se puede tapar. — Valentín Miranda (@valenmirandaok) June 11, 2026

Para Rabinovich, “cuando un afiliado del IOMA se atiende y el IOMA no devuelve esa prestación, pierde la salud pública”, por lo que, “en los hechos, hay una posición contra la salud publica del gobernador. El diputado de Pro sostuvo que plantearán la problemática de la obra social ”donde sea y la cantidad de veces que sea".

“El kirchnerismo sigue con las mismas mañas de siempre y pretende convertir a la Legislatura en una escribanía. Habíamos logrado el quorum para debatir la grave situación del IOMA, que tiene como rehenes y víctimas a miles de bonaerenses que no reciben las prestaciones que necesitan. Otra vez, eligieron impedir el debate en lugar de dar respuestas a los afiliados", sostuvo De Leo.

El lunes pasado, Dichiara había firmado una resolución para suspender la sesión especial por IOMA, que originalmente se había convocado para ese día. La reprogramó para este jueves. En el peronismo, buscaban restar voluntades al quorum. Si bien por segunda vez no lograron debatir sobre la situación de la obra social provincial, desde la oposición mostraban satisfacción por haber demostrado que cuentan con quorum propio en la Cámara de Diputados. “Quedó claro que la oposición está trabajando junta. Si es necesario volvernos a juntar para el bien de los bonaerenses, es lo que vamos a hacer”, indicó Rozas, jefe de un bloque que fue parte de La Libertad Avanza pero se escindió de ese sello.

En el peronismo, diferían de la mirada opositora sobre el quorum propio. “Es algo matemático, simplemente. Es la composición que tiene la Cámara desde diciembre”, sostuvo un legislador justicialista.