La oposición acusó a Alberto Fernández de promover el “adoctrinamiento” en las aulas por su defensa a la docente militante

El apoyo de Alberto Fernández a la docente que fue filmada increpando a un estudiante que cuestionó al kirchnerismo generó las más duras críticas de la oposición, que lo acusó de promover el adoctrinamiento en las aulas. Las polémicas declaraciones del Presidente agitan la campaña en la antesala de las PASO.

Alejandro Finocchiaro, que fue ministro de Educación durante la gestión de Mauricio Macri, afirmó: “Las declaraciones a favor de la profesora adoctrinadora por parte de Fernández demuestran lo que venimos sosteniendo: si bien extremo, este ejemplo no es aislado”.

Para Finocchiaro, aliado de Diego Santilli (Es Juntos) en la provincia de Buenos Aires y postulante a legislador nacional, “el kirchnerismo ve a las escuelas solo como una cantera de militantes y consolidación de poder político”. “El Presidente sigue en lo suyo: pensar que ‘adelantarse en la fila’ para recibir vacunas no es delito; que las fiestas clandestinas en Olivos son un ‘error’ y que esta flagrante bajada de línea y abuso de poder ‘es formidable, abre la cabeza”, agregó el exfuncionario de Macri y María Eugenia Vidal.

Los dichos de Fernández también generaron la reacción de Facundo Manes (Dar el Paso), precandidato a diputado nacional en Buenos Aires y rival de Santilli en la interna de Juntos. El médico, delfín de la UCR en el terruño bonaerense, sostuvo que “lo único que se puede rescatar de esta vergüenza son los pibes discutiendo sin aceptar las cosas como se las dicen”. “El video me dolió, pero no me sorprendió. Porque ya sabemos que esa es la grieta que se fomenta hace años en la argentina y es lo que nos embrutece y nos empobrece”, expresó el neurólogo.

Desde la CC, el partido de Elisa Carrió, también salieron a cruzar a Fernández. Maximiliano Ferraro, titular de la fuerza, sostuvo: “El Presidente con sus dichos incita a la violencia y promueve el odio, además de avalar un claro abuso de poder de la docente con respecto al alumno”.

Según Ferraro, el jefe del Estado avala sobrepasar “el límite de la ética profesional”. “Lo que vimos es puro adoctrinamiento político y violencia. La escuela debe ser el lugar más seguro plural y que construya pensamiento crítico”, apuntó el diputado nacional.

El Pro también se sumó a la ola de críticas a Fernández. El diputado nacional Omar de Marchi (JxC) pidió que el entorno del Presidente lo “ayude”. “Su equipo debe estar más cerca. Ayer vimos azorados como una docente gritaba y humillaba a un alumno, pretendiendo adoctrinar en lugar de reflexionar y pensar. Pero a Fernández le pareció un debate formidable. El Presidente está muy solo”, señaló.

Ricardo López Murphy, quien competirá contra Vidal y Adolfo Rubinstein en la interna porteña, fue muy duro con Fernández: “Presidente, es evidente que usted ha perdido el juicio”, sostuvo el exministro de Economía. “Soy profesor hace 47 años, y está claro que eso no es un debate, es adoctrinamiento. Usted celebra el maltrato y la humillación a un menor que piensa distinto. Deje de tomarnos por idiotas”, escribió en un mensaje vía Twitter.

Laura Radetich, la docente a quien defendió Alberto Fernández Twitter/@mirmer26

La dirigencia bonaerense de Juntos por el Cambio había promovido ayer un pedido de interpelación de Agustina Vila, la directora general de Cultura y Educación de la provincia. Con las firmas de los diputados Alex Campbell y Sergio Siciliano, solicitaron que Vila informara verbalmente sobre el comportamiento de la docente. El objetivo era forzar al gobierno bonaerense a pronunciarse sobre el tema. Finalmente, el Presidente sorprendió con su defensa.

Campbell afirmó hoy: “Militaron escuelas cerradas un año y medio, hicieron que medio millón de chicos se cayeran del sistema. Ahora el peor presidente de la historia [por Fernández] nos dice que adoctrinar en las aulas es formidable, que atacar alumnos y gritarles es debatir”.

LA NACION