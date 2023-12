escuchar

Luego del mensaje del ministro de Economía, Luis Caputo, la oposición cuestionó las medidas que implementará el gobierno de Javier Milei, que tienen como eje central un importante “ajuste fiscal” e incluyen una fuerte devaluación del dólar. Si bien los primeros reclamos llegaron por parte de dirigentes de la izquierda, quienes pusieron el foco en la dureza de los anuncios y remarcaron el golpe que significarán para el conjunto de la clase trabajadora, luego aparecieron otros entre los que se destacó el de Juan Grabois, que consideró que el funcionario presentó un “asesinato social sin inmutarse como un psicópata a punto de masacrar a sus víctimas indefensas”.

Caputo anuncia un asesinato social sin inmutarse como un psicópata a punto de masacrar a sus víctimas indefensas.



1.- El "pass trough" de devaluación a inflación indica un aumento de al menos un 80% en el costo de vida en los próximos 90 días que seguramente será más elevado en… — Juan Grabois (@JuanGrabois) December 13, 2023

La diputada del Frente de Izquierda y Trabajadores (FIT) Myriam Bregman definió a las acciones que llevará adelante el Gobierno como “una nueva y monstruosa transferencia desde los trabajadores hacia los sectores más concentrados de la economía”. “La motosierra es contra el conjunto del pueblo trabajador”, escribió en X y reparó en que “lo único planchado son los salarios”.

“La casta está feliz”, agregó y, en referencia al respaldo que envió el Fondo Monetario Internacional, señaló que el organismo “apoya el saqueo anunciado por Caputo”.

El FMI apoya el saqueo anunciado por Caputo.

Había que romper, no más... — Myriam Bregman (@myriambregman) December 12, 2023

De la misma manera, Nicolás del Caño -también del FIT- recordó que “Milei dijo en campaña que bajaría la inflación de un hondazo y que ajustaría a la casta”. “Mintió. Devaluación de más del 120%, tarifazos, congelamiento de programas sociales. Una declaración de guerra a la mayoría trabajadora con un salto brutal de la inflación y el saqueo del bolsillo de las y los trabajadores. El plan motosierra es contra el pueblo”, destacó.

Devaluación de más del 120%, tarifazos, congelamiento de programas sociales. Una declaración de guerra a la mayoría trabajadora con un salto brutal de la inflación y el saqueo del bolsillo de las y los trabajadores. El plan motosierra es contra el pueblo. — Nicolas del Caño (@NicolasdelCano) December 12, 2023

En la misma línea se manifestó el legislador del Polo Obrero Néstor Pitrola, quien enfatizó en que no hubo menciones al salario mínimo y resaltó que “los Potenciar Trabajo a valores de 2023″. “Sobre el Presupuesto 2024, nada. Se cortan los adelantos a las provincias. Suprimir la pauta será también despidos en varios casos lo mismo que la baja de ministerios. No hay acá ajuste a la casta, sólo al pueblo”, coincidió.

“El caputazo es una motosierra gigante....contra el salario, las jubilaciones y los planes sociales. ¡La CGT y las CTAs tienen que llamar un paro activo nacional ya! Reapertura de paritarias y aumento de emergencia a trabajadores y jubilados, al Mínimo Vital y Móvil, urgente”, reiteró.

El caputazo es una motosierra gigante....contra el salario, las jubilaciones y los planes sociales. ¡La CGT y las CTAs tienen que llamar un paro activo nacional ya! Reapertura de paritarias y aumento de emergencia a trabajadores y jubilados, al Mínimo Vital y Móvil, urgente. — Néstor Pitrola (@nestorpitrola) December 12, 2023

Por su parte, el diputado del Partido de los Trabajadores Socialista (PTS) Cristian Castillo se expresó en sintonía y afirmó que “Caputo anunció un golpe brutal al bolsillo del conjunto del pueblo trabajador”. “Los ricos más ricos y los laburantes más pobres. El gatito mimoso del poder económico haciendo la tarea que le encomendaron los dueños del país”, manifestó en alusión al Presidente.

En ese contexto, exigió que “ante la brutales remarcaciones de los precios de los alimentos” haya un “aumento general inmediato de salarios y jubilaciones”. “Que la crisis no la pague el pueblo trabajador”, enfatizó.

Caputo anunció un golpe brutal al bolsillo del conjunto del pueblo trabajador. Los ricos más ricos y los laburantes más pobres. El gatito mimoso del poder económico haciendo la tarea que le encomendaron los dueños del país — Christian Castillo (@chipicastillo) December 12, 2023

En tanto, el dirigente del Polo Obrero Eduardo Belliboni ratificó la convocatoria para marchar el 20 de diciembre a la Plaza de Mayo y aseguró que “al Rodrigazo que anunció Milei-Caputo se lo derrota luchando”.

“El plan motosierra Caputo-Milei muestra que el ajuste lo pagará el pueblo, no la política. Es un plan inflacionario porque con una gran devaluación con tarifazos al transporte y a la energía. Para los trabajadores habrá despidos y menos salarios”, advirtió.

Al Rodrigazo que anunció Milei-Caputo se lo derrota luchando. El 20 de diciembre tenemos que ser decenas de miles en Plaza de Mayo y en todas las plazas del país, abajo el plan motosierra contra los trabajadores, la juventud y las mujeres! — eduardo belliboni (@EBelliboni) December 12, 2023

Desde Unión por la Patria, el diputado Leonardo Grosso definió al mandatario como “una nueva expresión política para las viejas recetas neoliberales” y consideró que las anunciadas son “medidas económicas que benefician a los timberos del sistema financiero y perjudican a la mayoría de los argentinos: dólares para los fugadores y hambre para los que laburan. Más inflación, menos trabajo, peores salarios”.

Milei es una nueva expresión política para las viejas recetas neoliberales, mas de lo mismo.

Medidas económicas que benefician a los timberos del sistema financiero y perjudican a la mayoría de los argentinos. Dólares para los fugadores y hambre para los que laburan. Más… — Leonardo Grosso (@Leonardo_Grosso) December 12, 2023

En un tono más conciliador, la diputada de la Coalición Cívica ARI Paula Olivetto dijo entender “que la crisis es grande” y que “así no se puede seguir”. No obstante, le pidió a la administración de Milei que “así como pensó en subir la Asignación por Hijo, piense en los JUBILADOS, que ya no dan más”. “El que trabajó toda su vida no puede sostener un ajuste”, remarcó.

Los argentinos entendemos que la crisis es grande y que así no podemos seguir. Pero le pido al Gobierno que así como pensó en subir la asignación por hijo piense en los JUBILADOS, que ya no dan más. El que trabajó toda su vida no puede sostener un ajuste. — Paula Oliveto Lago (@pau_oliveto) December 12, 2023

En la misma tónica, la diputada provincial de Santa Fe-Somos Vida Amalia remarcó que si bien concuerdo “con muchas ideas de este nuevo gobierno”, destacó que La Libertad Avanza había dicho que “el ajuste lo pagaba la política”. “Con estas medidas que acaban de anunciar, esta claro que lo va a pagar la gente. Ojalá revean este ajuste tan violento que lo termina pagando el pueblo”, evaluó.

Concuerdo con muchas ideas de este nuevo gobierno, pero dijeron que EL AJUSTE LO PAGABA LA POLITICA, con estas medidas que acaban de anunciar esta claro que lo va a pagar LA GENTE

Ojalá revean este ajuste tan violento que lo termina pagando el PUEBLO !! Y los jubilados?…. 🙏 — Amalia Granata 💙💙 (@AmelieGranata) December 12, 2023

LA NACION

Temas Inflación y precios