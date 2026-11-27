A pesar de las negociaciones de último minuto, el Gobierno no pudo evitar que la oposición consiguiera aumentar los fondos universitarios previstos en el proyecto de ley de Presupuesto 2027, que fue aprobado en general. En redes sociales, los diputados opositores celebraron la victoria y la modificación del artículo que elevó las partidas de $7,3 billones a $11 billones.

El triunfo del oficialismo en la votación en general por 137 votos afirmativos contra 111 en contra y tres abstenciones, se vio manchado por la jugada gestada entre el peronismo y el radicalismo crítico, que terminó por reunir el respaldo de la mayoría de los bloques opositores.

“Desde la oposición logramos incorporar al Presupuesto 2027 las partidas necesarias para financiar nuestras universidades públicas”, escribió el diputado nacional Agustín Rossi en X. “Milei tiene que cumplir la ley y garantizar el financiamiento de las universidades públicas. Ahora, a seguir trabajando por su aprobación en el Senado y, fundamentalmente, por su efectiva ejecución”, expresó.

Desde la oposición logramos incorporar al #Presupuesto2027 las partidas necesarias para financiar nuestras universidades públicas.



Milei tiene que cumplir la ley y garantizar el financiamiento de las universidades públicas.



Ahora, a seguir trabajando por su aprobación en el… pic.twitter.com/iO0oDRcjWi — Agustín Rossi (@RossiAgustinOk) November 27, 2026

En el mismo tono se manifestó Itaí Hagman. “La Libertad Avanza creyó que podía tomar de boludo al pueblo argentino otra vez, incumpliendo con la Ley de Financiamiento Universitario. Esta victoria en el Congreso que obliga al Gobierno a destinar los fondos necesarios en el presupuesto 2027 no es de los diputados: es de la comunidad educativa que la sigue peleando todos los días. Y que no va a parar hasta que se cumpla”.

Por su parte, la también diputada de Unión por la Patria Cecilia Moreau señaló: “Gracias a la lucha de la comunidad universitaria, finalmente el gobierno va a tener que destinar las partidas necesarias para garantizar la Ley de Financiamiento Universitario. Una pequeña gran victoria frente a un Presupuesto de ajuste”.

Gracias a la lucha de la comunidad universitaria, finalmente el gobierno va a tener que destinar las partidas necesarias para garantizar la Ley de Financiamiento Universitario.



Una pequeña gran victoria frente a un Presupuesto de ajuste. pic.twitter.com/UeBxv4cV7m — Cecilia Moreau (@ceciliamoreauok) November 27, 2026

El Frente de Izquierda (FIT) con Nicolás Del Caño y Myriam Bregman coincidieron con los diputados kirchneristas. “El gobierno de Milei perdió la votación sobre presupuesto universitario. Que se cumpla la Ley conquistada por la movilización y aumenten ya el salario de docentes y no docentes. Viva la universidad pública”, indicó el legislador. “Otra vez chocaron contra la universidad pública”, enfatizó la legisladora.

A su vez, el líder de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro, escribió: “AGUANTE LA UNIVERSIDAD PÚBLICA. ¡138 votos positivos para el financiamiento en 2027!Acabamos de rechazar el ajuste del gobierno y aprobamos darle la totalidad de los recursos que las Universidades Nacionales necesitan para garantizar su funcionamiento, actualizar los sueldos, y empezar a recomponer el desastre que han tenido que afrontar estos tres años".

AGUANTE LA UNIVERSIDAD PÚBLICA. ¡138 votos positivos para el financiamiento en 2027!



Acabamos de rechazar el ajuste del gobierno y aprobamos darle la totalidad de los recursos que las Universidades Nacionales necesitan para garantizar su funcionamiento, actualizar los suedos, y… pic.twitter.com/XJ0pX4rl6f — maxi ferraro (@maxiferraro) November 27, 2026

En tanto, el diputado nacional del Partido Socialista, Esteban Paulón, remarcó: “FIN AL BLOQUEO UNIVERSITARIO. Acabamos de terminar con el bloqueo a la ley de financiamiento universitario con una votación histórica. Primero contra el ajuste pretendido por el gobierno de Milei y luego a favor de la Universidad Pública y gratuita siempre!”.

Por último, la extitular del Banco Nación y diputada kirchnerista, Julia Strada, sumó: “Volteamos el artículo de ajuste del gobierno y le damos a las UNIVERSIDADES el presupuesto que se requiere para cumplir la Ley vigente y garantizar su funcionamiento en 2027!”.