La oposición impulsa la convocatoria a la marcha del jueves por el financiamiento universitario y la ley de tierras

Las consignas en reclamo de la plena implementación de la Ley de Financiamiento Universitario y del mantenimiento de los límites a la compra de tierras se potenciarán este jueves en una movilización al Congreso, que tiene en los partidos políticos, gremios y movimientos sociales opositores al Gobierno a algunos de sus impulsores centrales. El peronismo, el radicalismo, la izquierda, la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) y los sindicatos nucleados en la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) son algunos de los espacios opositores que empujan la convocatoria.

Las dos vertientes enfrentadas del peronismo lanzaron sus llamados a la movilización del próximo jueves, frente al Congreso, en coincidencia con la sesión impulsada por la oposición para intentar derogar el decreto presidencial 70/23 que, entre otros puntos, derogaba la Ley de Tierras. El Movimiento Derecho al Futuro, del gobernador bonaerense, Axel Kicillof, concentrará a sus militantes con la consigna universitaria como eje. “Quinta Marcha Federal Universitaria. Defendamos la universidad pública argentina”, es el mensaje con el que el kicillofismo anunció la protesta. Se concentrará en la Casa de las Madres de Plaza de Mayo, ubicada en Hipólito Yrigoyen 1584, frente a la Plaza del Congreso.

La Cámpora, principal organización del peronismo alineado con la expresidenta Cristina Kirchner, mantiene vigente la convocatoria a la marcha del jueves, más allá de que la Corte Suprema haya dado marcha atrás y, con un fallo publicado el viernes, haya repuesto la vigencia de la Ley de Tierras a través de una medida cautelar interina luego de haber refrendado la vigencia del decreto 70/23, que en su artículo 154 la dejaba sin vigencia.

La marcha contra la Corte Suprema , la semana pasada, tuvo convocatoria de la izquierda, el peronismo y sindicatos Nicolas Suarez

Tanto el Movimiento Derecho al Futuro como La Cámpora fueron parte de la marcha del martes de la semana pasada a Tribunales para protestar contra la Corte Suprema por el fallo con el que el máximo tribunal había dejado vigente el artículo 154 del decreto 70/23, al rechazar la legitimidad del Centro Excombatientes Islas Malvinas de La Plata (Cecim) para plantear la demanda contra esa norma.

La organización que lidera el diputado nacional Máximo Kirchner convoca con la sentencia “Nuestras tierras son argentinas. No al DNU 70/23. 15 de octubre. Todos y todas al Congreso”. El reclamo al Gobierno por la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario también está en la agenda camporista de este jueves.

El radicalismo se sumará a las columnas que se manifestarán frente al Congreso, con el énfasis puesto en los reclamos de fondos para las universidades, donde la UCR tiene fuerte presencia en centros de estudiantes y rectorados. “Quinta Marcha Federal Universitaria. La universidad pública construye presente y futuro para todo el país”, es la consigna del Comité Nacional de la UCR. Su militancia se concentrará en la sede partidaria de Tucumán 1660, a pocas cuadras del Congreso.

La Cámpora, el martes pasado, en la marcha contra la Corte Prensa La Cámpora

El Frente de Izquierda y de los Trabajadores-Unidad (FIT-U), que fue uno de los principales organizadores de la marcha de la semana pasada contra la Corte, también mantiene su convocatoria para este jueves frente al Congreso. En ese acto, exigió que la Confederación General del Trabajo (CGT) convoque a un paro general para este jueves, en coincidencia con la manifestación al Congreso.

Las consignas a favor de mantener los límites para la compra de tierras por parte de los extranjeros son el factor convocante para la UTEP (una organización gremial que nuclea a cooperativistas y demás trabajadores de la economía popular, en cuya conducción confluyen el Movimiento Evita, Barrios de Pie, la Corriente Clasista y Combativa y el Frente Popular Darío Santillán, entre otros movimientos sociales). En sus cuentas de redes sociales, la UTEP publicó: “La Argentina, de remate. El saqueo ya empezó, pero podemos frenarlo”.

La Central de Trabajadores de la Argentina (CTA), que tiene dos vertientes, se plegará a la protesta al calor de las distintas reivindicaciones. En su convocatoria, resumió todos los reclamos por los que llama a la movilización: “Por la ley de financiamiento, por el endeudamiento familiar, por nuestra soberanía, por la emergencia en discapacidad, contra el DNU 70/23″. Sus sindicatos se juntarán en Avenida de Mayo y Salta, a las 13.

Códigos. Reglas. Leyes.

Se cumplen.



El 15 de octubre, nos vemos en la calle. pic.twitter.com/4FHexb8h5R — maxi ferraro (@maxiferraro) October 12, 2026

La Coalición Cívica se presentará con sus diputados Maximiliano Ferraro y Mónica Frade en la sesión, para aportar al quorum en el intento de derogar el decreto 70/23. En caso de no conseguirse el número para comenzar el debate, Ferraro y Frade irán a la marcha, confirmaron desde la Coalición Cívica a LA NACION. Ferraro publicó un mensaje en su cuenta de la red social X para convocar a la movilización por el financiamiento universitario.