La oposición dialoguista del Senado desafía a Karina Milei con gestos de rebeldía

Algo se rompió en el Senado que, tras celebrar dos sesiones en semanas consecutivas, cayó en un sopor que prácticamente mantiene paralizada la actividad legislativa desde hace más de 20 días, en medio de un clima de incertidumbre en el que empiezan a vislumbrarse en la oposición dialoguista fuertes señales de resistencia a seguir a pie juntillas las órdenes que emanan de la Casa Rosada.

El clima de época quedó al descubierto el miércoles de la semana pasada, cuando el oficialismo fracasó en reunir el quórum para designar a la oficialista Nadia Márquez (Neuquén) al frente de la estratégica Comisión de Acuerdos en reemplazo del fallecido libertario riojano Juan Carlos Pagotto.

Según confiaron a LA NACION tres fuentes parlamentarias, el faltazo en masa de la oposición dialoguista a la reunión de Acuerdos fue coordinado y tuvo como objetivo enviarle un mensaje a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, en protesta por su pretensión de trasladar a los aliados el verticalismo con el que se maneja con su propia tropa.

La senadora libertaria Nadia Márquez Soledad Aznarez

“Va a aprender que a nosotros no nos puede manejar por los diarios”, dijo un senador de un bloque aliado del Gobierno que el último miércoles decidió que no iba a bajar a participar de la Comisión de Acuerdos a pesar de encontrarse a un piso de distancia del Salón Azul en el momento en que se celebraba la audiencia pública en la que expusieron una docena de candidatos a ocupar cargos judiciales.

En la misma sintonía se expresó otra legisladora que también decidió faltar a la cita. “Se equivoca Karina si cree que nos va a manejar como maneja a sus diputados; nosotros no estamos obligados a rendirle pleitesía”, explicó la senadora, quien confirmó que el faltazo masivo, aprovechando algunas ausencias por viaje, se acordó en conversaciones previas entre miembros de varios bloques que suelen apoyar al oficialismo.

Según pudo reconstruir este diario, nadie de la Casa Rosada se tomó la molestia de comunicarle a los aliados la decisión de darle a Márquez la conducción de Acuerdos, sino que fue la propia legisladora la que tuvo que oficiar de heraldo de la noticia el mismo día que murió Pagotto, algo que fue tomado como una práctica de mal gusto por varios legisladores.

Algunas versiones hablan de que también se involucró el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, en el pedido de apoyo a senadores para que votaran a Márquez en reemplazo de Pagotto. Como sea, nadie del Poder Ejecutivo se preocupó siquiera por comunicar la decisión adoptada en la Casa Rosada.

Más señales

El desplante a Márquez se suma a otras señales que muestran la pérdida de predicamento que viene sufriendo Javier Milei en el Senado, una cámara que venía mostrándose dócil a las propuestas del Gobierno desde que Patricia Bullrich llegó a la Cámara alta y asumió la jefatura de la bancada oficialista.

Una de ellas es la rebeldía del tándem formado por el peronista Carlos Espínola (Corrientes) y del radical Maximiliano Abad (Buenos Aires), que mantiene frenado el proyecto de ley de Súper RIGI, iniciativa lanzada con bombos y platillos por la Casa Rosada y que supo ser una de las prioridades legislativas del presidente Milei.

El senador Carlos Espínola fabian-marelli-11419 - LA NACION

Cuando parecía que el proyecto estaba por conseguir dictamen de comisión y encaminarse al recinto para su sanción, Espínola y Abad plantearon la inclusión de una cláusula que obligue a contratar o comprar una cuota mínima de 20% de bienes e insumos en empresas locales a las empresas que adhieran al régimen de beneficios impositivos del Súper RIGI.

Hasta el momento, el Ministerio de Economía, que conduce Luis Caputo, sigue sin aflojar ante el pedido de cambio. Los senadores, que también integran la Comisión de Acuerdos, tampoco están dispuestos a ceder y, por lo tanto, el proyecto permanece cajoneado a pesar de tener la aprobación de Diputados.

En las últimas horas se ha sumado otro hecho que se convirtió en la comidilla de varios de los chats que mantienen los senadores, en los que leyó como un desafío a la figura de Karina Milei y motivo de futuros cortocircuitos que, aseguran, saldrán a la luz más temprano que tarde. Se trata de la reunión “bilateral” en Olivos entre Javier Milei y Patricia Bullrich. Para muchos, con esa jugada la senadora demostró que tiene línea directa con el Presidente, sin necesidad de intermediación alguna, algo que muy pocos pueden decir en el oficialismo libertario.