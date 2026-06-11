La organización social que fundó Grabois protestó contra el gobierno de Kicillof por la política alimentaria

El Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) protestó en las calles de La Plata para pedir asistencia alimentaria al gobierno de Axel Kicillof. Se trata de una organización social que fundó Juan Grabois, de la que el diputado se desligó en 2023, que reclamó frente al Ministerio de Desarrollo de la Comunidad, a cargo de Andrés Larroque. Entre otros puntos, los manifestantes cuestionaron la suspensión del plan MESA Bonaerense y sostuvieron que la administración provincial “hace caso omiso” de las necesidades de los comedores.

La protesta ocupó unos 200 metros de la calzada en las calles 80, con el objetivo de llegar a 7 y 55, donde se encuentra el ministerio que lidera Larroque, según informó el diario El Día en su edición digital. El MTE se encuentra desde hace días “en estado de alerta y movilización”, bajo la consigna “los excluidos de la provincia de Buenos Aires esperan respuesta”.

“Los sectores populares, en general, y los movimientos sociales, en particular, enfrentamos todos los días las políticas de ajuste del gobierno nacional en todos los planos. Sin embargo, frente al innegable aumento de la pobreza, la recesión económica que dificulta la obtención de ingresos para los trabajadores de la economía popular y quienes viven de changas, el aumento de personas asistentes a comedores comunitarios y el avance de la narcoestructura en los barrios populares, el gobierno provincial no presenta alternativas”, se criticó en la comunicación del MTE previa a la concentración de este miércoles.

Grabois y Kicillof, en 2023, durante la presentación de un libro del dirigente social Matias Adhemar - LA NACION

“El gobierno provincial eliminó el programa MESA Bonaerense. Aunque anunciaron que en principio es por 90 días, el hambre de las familias no espera y, ante la incapacidad creciente de tener un plato de comida en su mesa todos los días y las noches, cada vez más acuden a los espacios sociocomunitarios que, aun con los recortes de mercadería de Nación y sin aumentos de parte de la Provincia, siguen cumpliendo un rol esencial para hacer frente al hambre. Mientras tanto, el gobierno provincial hace caso omiso de las necesidades de fortalecimiento de estos espacios y sus trabajadores, cada día más colapsados, que posibilitan la vida en el barrio. Nos encontramos en estado de alerta y movilización hasta que se reconozcan nuestros trabajos”, se subrayó en un comunicado del MTE.

El Módulo Extraordinario de Seguridad Alimentaria (MESA) fue suspendido por tres meses por el gobierno bonaerense, en medio de reclamos al Ministerio de Desarrollo Social, que conduce Sandra Pettovello. Era una prestación de entrega de alimentos en escuelas que se había implementado durante la pandemia de coronavirus y permanecía vigente.

Los manifestantes del MTE, este jueves, en La Plata Captura de video

La organización que protagonizó la protesta contra Kicillof en La Plata tiene como conductor actual al dirigente Nicolás Caropresi. Según informó a LA NACION una fuente cercana a Grabois, el actual diputado “se retiró [del MTE] cuando decidió dar el paso a la política en el año 2023″.