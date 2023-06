La parodia de Roberto Tailhade sobre una particular arenga de Patricia Bullrich a Carolina Losada

escuchar

En el marco de su visita a Rosario, Patricia Bullrich y Carolina Losada protagonizaron un curioso video en el que recrearon el diálogo que tuvieron Javier Mascherano y Sergio Romero en la definición por penales contra Países Bajos en el Mundial de Fútbol de Brasil de 2014. “¿Vos sabés, Caro, que vas a tener que ser una heroína para Santa Fe?”, le dice la precandidata presidencial a la aspirante a la gobernación de Santa Fe.

El video, que se difundió rápidamente, tuvo una respuesta atípica del diputado del Frente de Todos Rodolfo Tailhade. El legislador oficialista realizó una parodia de la conversación a la que incluso le puso voz y en la que buscó exponer a ambas. Allí, hizo mención a la ocasión en la que Losada admitió que participó de un esquema ponzi -o telar de la abundancia- y al anterior jefe de campaña de Bullrich, Gerardo Milman, involucrado en la causa por el intento de magnicido de Cristina KIrchner.

La particular arenga de Patricia Bullrich a Carolina Losada en Rosario

El diálogo entre Bullrich y Losada tuvo lugar después que participaran de la presentación del programa “Bases para una política de seguridad de la provincia de Santa Fe”. Durante el acto, las dos dirigentes se comprometieron junto con el intendente de Rosario Pablo Javkin a “trabajar para recuperar el orden social e institucional de la provincia”.

A su término, en una suerte de charla a lo Chiquito Romero con Javier Mascherano, la exlíder del Pro demostró su férreo apoyo a la precandidatura de la experiodista. “¿Vos sabés, Caro, que vas a tener que ser una heroína para Santa Fe?, “¿Lo sabés?“, le pregunta Bullrich mientras la mira con un sonrisa y la abraza. “Sí”, responde Losada. “¿Para Santa Fe?”, reitera la exministra del Seguridad y la senadora vuelve a afirmar. “¿Sos consciente de lo que vas a hacer para Santa Fe?, ¿Segura?”, la interpela Bullrich por última vez, y termina aconsejándola: “Bueno, jugatela toda”.

"Hoy te convertís en héroe", le dijo Mascherano a Sergio Romero en la definición de penales contra Países Bajos. Captura de video - Archivo

Tailhade aprovechó este pequeño intercambio para lanzar dardos contra ambas. Difundió su video editado en su perfil de Twitter y escribió “El verdadero diálogo entre Bullrich y Losada”

“¿Vos sabés, Caro, que el telar de la abundancia es una estafa?, ¿Lo sabés?, ¿Lo sabés?”, dice Bullrich en la imitación del legislador oficialista. “¿Sabés la cantidad de gente que cagaron (sic)?”, le pregunta a Losada a continuación. ¿Te crees boluda (sic)?”, añade. Y cierra: “Bueno, yo lo puse a [Gerardo] Milman de jefe de campaña”.

La parodia de Roberto Tailhade a la particular arenga de Bullrich a Losada

Carolina Losada y el Telar de la Abundancia

La mención que hace Tailhade del Telar de la Abundancia está relacionado con declaraciones que hizo la misma Losada en 2019, durante su paso por el programa Intratables (América TV). En aquella ocasión, la ahora precandidata a gobernadora santafesina reveló haber participado de aquella estafa piramidal.

“Yo puse 1.440 dólares y no los recuperé. Podría decir que me estafaron y engañaron, pero no creo que sea una estafa. Justo cuando entré yo, comenzó a hablarse de esto en todos los medios, a decirse que era justamente una estafa y a partir de ese momento se cortó todo”, relató.

Y enfatizó: “Para mí no es una estafa. Lo que puede pasar es que se corte, que fue lo que me pasó a mí, que se cortó porque empezaron a decir que era una estafa”.

Patricia Bullrich y el caso Gerardo Milman

Con respecto a Milman, quien cumple actualmente funciones como diputado del Pro, Bullrich lo desplazó de su rol de jefe de campaña en diciembre del año pasado luego de que fuera involucrado en el expediente que investiga el intento de asesinato contra la vicepresidenta Cristina Kirchner.

Jorge Abello, exdiputado de la provincia de Santa Fe, se presentó ante la Justicia para decir que dos días antes del intento de magnicidio contra la expresidenta, escuchó al mismo Milman decir la siguiente frase en un bar: “Cuando la maten yo estoy camino a la Costa”.

