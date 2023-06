Silvina Luna está internada en terapia intensiva con respirador: revelan detalles sobre su estado de salud

escuchar

A mediados del 2010, Silvina Luna se sometió a una intervención quirúrgica estética a manos del doctor Aníbal Lotocki la cual, debido a una mala praxis, culminó en un cuadro crónico de hipercalcemia e insuficiencia real. En el 2023, la modelo hizo público que su situación se había complicado y que está en la lista de espera del Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante (Incucai) para un trasplante de riñón. Desde ese momento, su estado de salud se convirtió en una fuente de preocupación tanto para colegas como el público, especialmente porque primero debía solucionar una infección bacterial antes de poder recibir el órgano correspondiente.

Silvina Luna está internada en terapia intensiva: revelan detalles sobre su estado de salud

Sin embargo, días después de que compartiera en sus redes sociales un video en el que aseguraba estar dando inicio “al camino al trasplante”, en las últimas horas trascendió que fue internada de urgencia en terapia intensiva. La información fue confirmada por Ángel de Brito quien, apenas unos minutos antes del final de LAM (América), dio detalles sobre la salud de la ex Gran Hermano.

Tras asegurar que había chequeado tanto con los médicos del hospital Italiano como con las personas cercanas a Luna, el conductor del magazine expresó: “Está sedada y está con respirador. Está acompañada por su hermano y por la gente que la quiere”.

Asimismo, aclaró que “no querían hacer un show” en torno a un tema tan delicado y se tomó un par de segundos para mandarle sus buenos deseos. “Está sufriendo un montón hace mucho tiempo. Le deseamos lo mejor”, manifestó.

Silvina Luna se encuentra internada en terapia intensiva

En el 2013, tres años después de someterse a un aumento de glúteos en la clínica del Dr. Lotocki, Silvina Luna empezó a sentirse inusualmente cansada. Tras realizar a una serie de estudios, descubrió que presentaba niveles elevados de calcio en sangre que, más tarde, supo que se debió a una intoxicación de metacrilato que ingresó en su torrente sanguíneo y que le provocó un cuadro crónico de hipercalcemia e insuficiencia real, resultado de una mala praxis del cirujano.

Además de quedar envuelta en una batalla legal contra el médico junto a otras pacientes afectadas, la actriz empezó a vivir un calvario en torno a su salud que llegó a su punto culmine a comienzos del 2023 cuando, entre las largas sesiones de diálisis, le confirmaron que necesitaba un trasplante de riñón.

Silvina Luna habló a corazón abierto de su crítico momento de salud: “Me despierto y digo ‘estoy viviendo una pesadilla’”

Un mes atrás, durante un emotivo mano a mano con Ángel de Brito en el estudio de LAM, explicó: “Se ha hablado mucho de que necesito un transplante urgente y no es así. Tengo que esperar primero a solucionar un tema de salud porque hace un año que tengo una bacteria. Hasta que no resuelvan eso, no me puedo trasplantar. Así que eso no sería ahora, si es un lugar a llegar”.

En los primeros días de junio, poco después de dichas declaraciones, subió un video desde el sanatorio en donde contó: “Me vine a internar porque salieron los resultados de la micobacteria y por fin se pudo detectar cuáles son los remedios específicos que tengo que tomar. Son dos, así que los estoy probando ahora internada, para ver si los tolero y si está todo bien”.

En el mismo, anunció: “Ya empecé otro camino que me tiene entusiasmada, que es el camino hacia combatir esta bacteria y el camino al trasplante”. Para finalizar, había expresado su intención de “no bajar los brazos” y de mantener una mirada positiva.

LA NACION