Insólito: Luis D'Elía tuiteó la marcha peronista en inglés y recibió burlas

El dirigente social Luis D'Elía, que atraviesa el aislamiento por la pandemia de coronavirus bajo el régimen de prisión domiciliaria , subió a su cuenta de Twitter una particular versión de la "Marcha Peronista" nada menos que en inglés .

Al parecer, en su tiempo libre, el dirigente social ligado al kirchnerismo se entretiene enviando mensajes en sus redes sociales. Así, esta tarde, D'Elía realizó una traducción al inglés de las estrofas del tradicional himno del Partido Justicialista

Gracias al original experimento idiomático del piquetero, se pueden leer algunas de las frases de esa canción partidaria que forma parte de la historia política argentina traducidas al idioma de Shakespeare.

"The Peronists boys / united we will triumph / and as always we will give / a cry from the heart: Long live Perón! Long live Perón!", dice la versión en idioma británico del canto emblema del peronismo.

Por ejemplo, la frase "sos el primer trabajador", suena en la traducción literal: "You are the first worker". También el "Viva Perón", que pasa a ser "long live Perón". Y así con los demás versos del himno del peronismo, como "combatiendo al capital", que se tradujo: "fighting to the capital" .-aunque, estrictamente, lo correcto sería "fighting the capital"-.

La marcha en versión anglosajona -con algunos errores de traducción, por cierto- fue festejada por muchos de los seguidores de D'Elía, que sumaron su característico grito de "Viva Perón", aunque también recibió algunas críticas por la traducción y cuestionamientos debido a la situación judicial en la que se encuentra.