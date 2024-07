La periodista Silvia Mercado presentó un amparo para que la Casa Rosada le restituya la acreditación

Escuchar

En un hecho que no reconoce antecedentes en los 40 años de democracia, la periodista Silvia Mercado presentó ante la Justicia un amparo contra la Secretaría General de la Presidencia, que conduce Karina Milei -la hermana del mandatario, por la decisión de no renovarle la acreditación para ejercer sus funciones periodísticas en la Casa Rosada.

Con el patrocinio del abogado constitucionalista Antonio María Hernández, la acción judicial encuadra el hecho como “un grave caso de censura, que afecta la libertad de prensa, entre otros derechos fundamentales”. Además de restringir el acceso de la periodista a la Casa Rosada y a las fuentes de información oficiales, las limitaciones se extienden a Radio Jai, la emisora de FM en el que Mercado se desempeña y que dirige Miguel Steuermann.

La periodista vio impedido el ingreso a la Casa Rosada el 6 de junio último, cuando al colocar su dedo índice en el dispositivo que registra la huella digital, se le negó el acceso “Lo primero que pensó fue que se trataba de un problema técnico, con el aparato, pero mayúscula fue su sorpresa cuando le informaron que no estaba acreditada”, se denunció en la presentación judicial. El caso ingresó en el juzgado en lo contencioso administrativo del doctor Edgardo Lara Correa.

En el amparo se califica la medida como “arbitraria, ilegítima e inconstitucional”, al constituir el único caso en el que este año no se renovó la acreditación. Silvia Mercado no recuerda antecedentes, pero su abogado tiene presente que en noviembre de 2018 el entonces presidente norteamericano Donald Trump tuvo que devolverle al periodista Jim Acosta, de la CNN, la acreditación que le había denegado.

El presidente Javier Milei, junto a su hermana y secretaria general de la presidencia, Karina Milei MARVIN RECINOS - AFP

Varios periodistas, medios de comunicación y organizaciones como la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) y el Foro de Periodismo Argentino (Fopea) hicieron públicos sus reclamos y recordaron que Silvia Mercado llevaba más de diez años como periodista estaba acreditada en la Casa Rosada.

“No hay ninguna explicación. Es un capricho de los hermanos Milei. El amparo es contra la Secretaría General de la Presidencia, que maneja el área de la vocería presidencial”, declaró Mercado, al ser consultada por LA NACION.

Dijo que se reunió más de una vez con el vocero presidencial, Manuel Adorni, y con el subsecretario de Prensa, Javier Lanari, que le pidieron tiempo para resolver el problema, pero pasó un mes y el impedimento para acceder a la Casa Rosada y a las fuentes de información se mantienen.

En enero pasado, cuando transcurría el primer mes del gobierno de La Libertad Avanza, el presidente Javier Milei atacó con dureza por las redes a la periodista Silvia Mercado y la acusó de “mentirosa serial”, a raíz de una información sobre su mudanza a Olivos y la situación de sus perros. Aunque Mercado descree que ese incidente tenga vinculación directa con el retiro de la acreditación.

-¿A qué atribuye el rechazo de la acreditación?

-No hay explicaciones, no dijeron nada. Solo miraron el listado y argumentaron que no estoy acreditada. El caso es importante porque es lesivo para la libertad de prensa.

El vocero presidencial, Manuel Adorni

-¿Tuvo algún choque con Karina Milei?

-Nunca hablé con ella. Por sugerencia de funcionarios del área de comunicación de la Presidencia, le envié un mensaje respetuoso, le expliqué que no me renovaron la acreditación, le pregunté si existía algún inconveniente y nunca me respondió. Aparentemente, hay cosas que yo dije en mis notas, por ejemplo que ella tomaba decisiones por el tarot, y eso puede haberla molestado. Pero no justifica una restricción de esta naturaleza. La Radio Jai me respalda y se presenta conmigo en el amparo. Todo me hace pensar que la decisión la tomó ella, estimo con el aval del Presidente.

-¿Hay otros periodistas en la misma situación?

-Es el único caso de todas las acreditaciones que se presentaron para renovar. Más de 50 periodistas. Todos los gobiernos cambian los criterios de acreditación, revisan los listados. Al asumir, esta administración presentó un nuevo protocolo para las acreditaciones y nosotros –con Radio Jai- enviamos la solicitud en tiempo y forma. En ningún momento nos informaron que había algo incorrecto.

-¿Qué limitaciones tiene al no estar acreditada?

-Al no poder ingresar, no puedo asistir ni preguntar en las conferencias de prensa. No puedo tener entrevistas, hacer guardias periodísticas, ir al Patio de las Palmeras, hablar con funcionarios ni con los dirigentes que los van a visitar, tener off the record. Para todo tengo que pedir autorización.

-¿Afrontó situaciones similares en otros períodos?

-Nunca me retiraron una acreditación. Sé que Alberto Fernández estaba enojado cuando escribí una biografía no autorizada sobre él durante su presidencia. Me quería hacer un juicio y desmintió algunas cosas a través de su vocera [Gabriela Cerutti]. Pero nunca me hizo juicio, ni me impidió el acceso a la Casa Rosada.