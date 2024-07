Gobierno: Sturzenegger asume con la “ley de hojarascas” y la desregulación aerocomercial entre sus primeros proyectos

Escuchar

Federico Sturzenegger jurará esta tarde como ministro de Desregulación y Transformación del Estado . Será en el Salón Blanco, en el primer piso de Casa Rosada, donde también funcionará su cartera a partir del decreto que esta madrugada lo puso en el cargo. La creación de la nueva cartera fue una decisión que el presidente Javier Milei tomó cuando comenzó a delinear la salida del exjefe de Gabinete Nicolás Posse, a fines de mayo pasado, como publicó entonces LA NACION.

Desde ese momento hubo ruidos internos en la administración libertaria respecto de cuáles serían los alcances del área, que funcionará transversalmente por las temáticas que abarca y en medio de diferencias, siempre desmentidas oficialmente, de una relación tirante con el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo. En tiempos de Mauricio Macri como presidente (2015-2019), Caputo reemplazó a Sturzenegger en el Banco Central.

La creación del nuevo ninisterio fue a través del decreto 585/2024, en el que se detalló sus competencias y, tras ello, en el 586/2024, lo designaron en el cargo. El desembarco, que se esperaba desde hace semanas, se dio en el final de una semana adversa para el gobierno, por señales negativas de los mercados y movimientos en la cotización del dólar, luego de la conferencia de prensa de Caputo y el titular del Banco Central, Santiago Bausili, el último viernes.

La conferencia del ministro de Economía, Luis Caputo, y el presidente del Banco Central, Santiago Bausili, hace una semana Rodrigo Nespolo

La sintonía entre Sturzenegger y Milei es total, al punto tal que el nuevo ministro tendrá su cartera dentro de Casa Rosada, donde hasta ahora también encabezó la Unidad Transitoria para la Desregulación de la Economía, que quedará absorbida bajo sus nuevas funciones. Cerca del Presidente siempre insisten que tanto lo que incluyó el DNU como la Ley Bases es “apenas un tercio” de las reformas que se buscan introducir en los cuatro años de gestión. Para eso, afirman, “lo de Federico será vital” .

En tanto, la relación del Presidente con Caputo la definen como “simbiótica” y buscan despejar preferencias por alguno de los dos, en medio de las versiones sobre tironeos y competencias.

Según pudo saber LA NACION, en sus primeros pasos en la cartera Sturzenegger avanzará con la presentación de la denominada “ley de hojarascas”, que buscará derogar alrededor de 100 leyes consideradas en desuso. También instrumentará una serie de decretos vinculados al sector aerocomercial .

“Tiene todo listo para implementar en lo que trabajó en los últimos dos años”, completó la fuente con acceso al despacho presidencial, donde dan por descontado que los primeros pasos del funcionario están listos para ejecutarse. Sturzenegger es el responsable detrás del megadecreto 70/2023, que el Gobierno presentó en diciembre pasado, pocos días después de asumir la administración, y con el que avanzó con una serie de desregulaciones, algunas de las cuales quedaron alcanzadas por la Justicia. Como el apartado laboral, que quedó frenado tras una presentación de la CGT.

Javier Milei durante el anuncio del decreto, con Sturzenegger y todo el gabinete detrás PRESIDENCIA DE ARGENTINA - PRESIDENCIA DE ARGENTINA

“Vamos a sacar lo que él llama la ley de hojarascas, que son un conjunto de regulaciones que entorpecen el funcionamiento del sistema económico. Son 100 leyes que se eliminan, pero que implican más reformas estructurales que 100 leyes”, dijo Milei en una entrevista reciente en la señal LN+. El proyecto marcaría el debut de la gestión de Sturzenegger como ministro, ya que en el Gobierno esperan que pueda presentarse la semana próxima.

A través de ese proyecto buscarán eliminar leyes que se volvieron “obsoletas”, que ahora resultan “absurdas” y abarcan diferentes áreas, según definen en Casa Rosada. En el Gobierno resaltan que son disposiciones que no solo no funcionan, sino que “obstaculizan” las actividades de diferentes áreas . Entre ellas hay desde una que obliga a hacer microfilmaciones cuando “ya no es la tecnología que se usa para guardar documentos”, hasta leyes que continúan vigentes pero que quedaron incluidas en otras de mayor jerarquía.

También aparecen otras que tienen como “curiosidad” que “piden trámites que ya no se pueden hacer”. Como ejemplo del concepto de “absurdo” que buscan transmitir sobre las reglas a derogar, figura la ley que “da el mecanismo que permite hacer una transmisión en color en la televisión, algo que no tiene ningún sentido en la actualidad”, detallan. “Es como la limpieza del disco duro del archivo de la computadora” , grafican desde las filas libertarias.

En línea

En Casa Rosada explican que todas esas normas que mencionan como “absurdas” y “obsoletas” fueron encontrándose en la revisión que se fue haciendo de las leyes locales en el “camino a un escenario de modernización”. Y agregan que va en línea con el DNU y la Ley Bases.

Entre las 27 funciones que tendrá Sturzenegger desde su rol están desde Ejecutar los planes, programas y proyectos del área de su competencia elaborados conforme las directivas que imparta el Poder Ejecutivo Nacional hasta entender, junto con las áreas competentes, en la formulación, elaboración y ejecución de la política nacional y los proyectos relacionados con la desregulación económica y reforma del Estado. Pasando por la simplificación y reducción del Estado, con el objetivo de eliminar tareas innecesarias, duplicadas y/u obsoletas y la elaboración de políticas tendientes a aumentar la competitividad, eliminar cargas burocráticas, facilitar el funcionamiento de los mercados, impulsar el crédito, disminuir regulaciones y controles, aumentar la libertad económica y disminuir los costos del sector privado y productivo.

También impulsar las acciones necesarias para el dictado de actos administrativos que propicien la simplificación y/o supriman las restricciones a la oferta de bienes y servicios, así como aquellas exigencias normativas que distorsionen los precios de mercado y participar en la revisión de esquemas tributarios, exenciones impositivas y regímenes especiales que generen privilegios o distorsiones en el funcionamiento de los mercados y la economía.