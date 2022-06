La polémica por el avión venezolano: la oposición pidió la interpelación de cuatro funcionarios, pero el oficialismo lo rechazó

En un encendido debate, el oficialismo rechazó con 114 votos contra 104 los pedidos de interpelación que formuló en la Cámara de Diputados el bloque de Juntos por el Cambio al canciller Santiago Cafiero, el jefe de Gabinete Juan Manzur y a los ministros Aníbal Fernández (Seguridad) y Jorge Taiana (Defensa) para que den explicaciones del caso del avión venezolano iraní retenido desde la semana pasada en el aeropuerto Ezeiza por estar presuntamente ligado a organizaciones terroristas.

“Queremos conocer cuáles han sido los motivos reales de la presencia de una tripulación de 19 miembros, en un avión de origen iraní matriculado en Venezuela, que ahora pertenece a una empresa del estado de Venezuela y que tiene algunos tripulantes sospechados de tener vinculación con una organización terrorista de Irán”, arrancó el jefe del bloque de la UCR, Mario Negri.

“Es necesario que el canciller aparezca, que no se esconda más. Es necesario que venga y nos diga si Argentina tiene seguridad o estamos en pelotas”, exclamó el radical. “Porque acá hay ingenuidad o hay complicidad”, sentenció.

El legislador cuestionó la política de alianzas internacionales que trazó el gobierno de Alberto Fernández con Rusia, Irán y Venezuela. “El avión venezolano-iraní es parte de una película que contiene dos atentados terroristas, el Pacto con Irán y el asesinato de (el fiscal) Nisman. El Gobierno se esconde de manera cómplice”, enfatizó.

Exigí la interpelación de @SantiagoCafiero. El avión venezolano-iraní es parte de una película que contiene dos atentados terroristas, el Pacto con Irán y el asesinato de Nisman. El Gobierno se esconde de manera cómplice. Por eso el FdT se negó a que los funcionarios den la cara. pic.twitter.com/0ju9XldhG4 — Mario Raúl Negri (@marioraulnegri) June 15, 2022

Acto seguido, el diputado de Pro Gerardo Milman advirtió que el gobierno nacional desconoció las alarmas y las advertencias de los países vecinos sobre el avión retenido. “Tuvimos que ir con Ricardo López Murphy a presentar una denuncia ante la Justicia para que se iniciara la investigación –sostuvo-. El gobierno argentino no hizo la denuncia pese a todas las alarmas de los países vecinos. Aquí hubo una enorme negligencia. El ministro de Seguridad (Aníbal Fernández) dice que no había impedimento alguno ni alerta roja; tampoco lo hubo cuando se ejecutaron los atentados contra la embajada de Israel y la AMIA, los que los llevaron adelante no tenían impedimentos ni alertas rojas. Para eso está la inteligencia, para eso está la colaboración con los vecinos”.

Y cerró: “Como se trata de una cuestión de seguridad, quiero enfatizar que mi nombre es Milman, no Nisman”.

Por su parte, el jefe de bloque de la Coalición Cívica Juan Manuel López reclamó que el canciller Cafiero cite a la embajadora de Venezuela en la Argentina. “Estamos en el medio de una guerra, el Presidente desfila por el mundo y propone como puerta de entrada a Rusia y seguro somos puerta de entrada de Irán con cobertura de Venezuela, eso es peligroso para nuestra seguridad”, enfatizó.

“La inoperancia y la desesperación son malas consejeras. Están retirando las querellas de algunas personas en estos días, tienen miedo de condena. Seguramente va a haber condena, también seguramente va a haber indultos. Ustedes guardan relación con naciones marginales porque buscan ayuda para algún momento poder zafar de algunas cosas”, sugirió.

Desde el oficialismo, el jefe del bloque Germán Martínez tomó el guante y, en medio de aplausos, devolvió los golpes opositores. “Estamos convencidos de que lo que han hecho las distintas agencias del estado es lo correcto y que la oposición hizo un montaje de un show mediático para desgastar una vez más a nuestro gobierno”, sostuvo.