Aníbal Fernández dijo que uno de los iraníes retenidos “tiene un homónimo” con participación en las fuerzas Quds

Dos días después de haber alertado que según organismos extranjeros uno de los tripulantes del avión venezolano retenido en Ezeiza tenía nexos con los fuerzas revolucionarias iraníes, el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, dijo hoy que ese pasajero “tiene un homónimo”, aunque no dio más precisiones.

Se trata del iraní Gholamreza Ghasemi, quien ahora, según el Gobierno, no tendría vínculos con el grupo terrorista Al Quds, brazo de la Guardia Revolucionaria Iraní, al que además, según Estados Unidos, está relacionado el avión en la que llegaron los 19 tripulantes, todos ellos hoy con sus pasaportes retenidos y sin permiso para dejar el país por orden judicial.

Ghasemi Gholamreza, uno de los tripulantes del vuelo investigado por el juez Federico Villena Enrique García Medina

“Respecto de las personas hay una particular indicación respecto de Gholamreza Ghasemi, que es uno de los tripulantes y que tiene un nombre, un homónimo con participación en los Quds, en las fuerzas revolucionarias iraníes, nada más que la condición de homónimo, no otra cosa. Del chequeo nuestro no surge ninguna data que cambie lo que venimos sosteniendo hasta el momento”, contestó Aníbal Fernández ante una pregunta de LA NACION durante la conferencia de prensa posterior a la reunión de gabinete, que esta vez contó con la presencia activa del presidente Alberto Fernández.

“El subjefe de la policía federal me acaba de pasar este dato, es el dato más fino que tenemos”, agregó el ministro de Seguridad, quien reconoció que había una “particular” atención sobre Ghasemi, dadas las sospechas de conexión con el grupo de inteligencia vinculada con Teherán, encabezada por Ahmad Vahidi, ministro del Interior y Defensa de Irán y uno de los buscados por Interpol por su participación en el atentado a la AMIA, de julio de 1994. El funcionario no dio mayores precisiones sobre cómo la Policía Federal logró avanzar con la identidad del sospechoso.

Anteayer, en una entrevista con Radio Perfil, Aníbal Fernández había dicho: “Se recibió por distintos canales información de organismos extranjeros que advertían de la pertenencia de parte de la tripulación a empresas relacionadas con la fuerza Quds de La Guardia Revolucionaria de Irán”.

La polémica por el misterioso avión de carga fue uno de los temas de los que se conversó en la reunión de gabinete, según reconoció el jefe de gabinete, Juan Manzur, antes de cederle la palabra al ministro de Seguridad.

En el salón Eva Perón de Casa Rosada, a las 7:40, se dio inicio a un nuevo encuentro del gabinete, al que se sumó durante una hora el Presidente y del que participaron los ministros del Interior, Eduardo De Pedro; de Justicia, Martín Soria; de Relaciones Exteriores, Santiago Cafiero; de Defensa, Jorge Taiana; de Agricultura, Ganadería y Pesca, Julián Domínguez; de Transporte, Alexis Guerrera; de Obras Públicas, Gabriel Katopodis; de Trabajo, Claudio Moroni; de Seguridad, Aníbal Fernández; de Educación, Jaime Perczyk; de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Juan Cabandié; de Cultura, Tristán Bauer; de Desarrollo Territorial y Hábitat, Jorge Ferraresi; de Ciencia, Tecnología e Innovación, Daniel Filmus; y las ministras de Géneros, Mujeres y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, y de Salud, Carla Vizzotti.

También estuvieron presentes la secretaria de Comunicación y Prensa, Gabriela Cerruti; el secretario de Asuntos Estratégicos, Gustavo Beliz; el secretario de Medios y Comunicación Pública, Juan Ross; el secretario General, Julio Vitobello y el jefe de Gabinete de Asesores, Juan Manuel Olmos.