La pregunta sobre Macri que Rodríguez Larreta esquivó y la “falta de respeto” ante una oferta de Patricia Bullrich

escuchar

Horacio Rodríguez Larreta afirmó este jueves que le gustaría que “lo apoyen todos” y esquivó responder precisamente si le gustaría que lo hiciera Mauricio Macri. “A mi me gustaría, como cualquier dirigente que se presenta a un cargo, que me apoyen a todos, obviamente”, afirmó.

No obstante, evitó opinar sobre una eventual decisión del expresidente en caso que elija a apoyar a uno de los candidatos. “Es una decisión de él”, dijo a TN. Y luego agregó: “Lo importante es el apoyo de la gente”. Además, ante un video en el que Bullrich dice que le ofrecería el cargo de ministro, cuando le preguntan si aceptaría o si a la inversa le ofrecería un cargo a Bullrich, advirtió: “ Me parece una falta de respeto ofrecerle a alguien que está disputando la presidencia un cargo” .

“A mi me parece que decirles a todos aquellos que están en carrera para la presidencia que uno los haría ministro es bajarles el precio. Me parece una falta de respeto en general”, afirmó. “No me enganchó con eso, lo opino respecto de Patricia y de cualquier otro”, aclaró. No obstante, aclaró que no está peleado con Bullrich. “Mi relación con ella no me llevaría a decir eso”, indicó.

Rodríguez Larreta consideró "una falta de respeto" que Bullrich haya mencionado que le podría ofrecer un cargo. Mauro V. Rizzi - LA NACION

En un sentido similar, el jefe de gobierno porteño señaló que tampoco le ofrecería un cargo a Mauricio Macri en un eventual gobierno. “Seguro encontraremos la manera de que aporte la experiencia que tiene por haber sido expresidente. Eso no lo vamos a desperdiciar”, expresó. Y recalcó: “ Siendo expresidente, decir que yo lo voy a proponer como ministro, sería casi una falta de respeto”.

“Mauricio es un dirigente que ha hecho mucho para la apertura del país al mundo, lo hizo muy bien y tiene una experiencia valiosísima. Creo mucho en la continuidad y hay cosas que se hicieron en su gobierno que hay que continuar”, amplió Larreta. Por caso, mencionó la “revolución de los vuelos” a partir de la habilitación de líneas áreas low cost en el país.

El jefe de gobierno porteño afirmó que la decisión del expresidente de declinar una eventual postulación presidencial no alteró sus planes. “Mi decisión de ser candidato no depende, ni dependía de que otros fueran candidatos, llámense María Eugenia Vidal, Mauricio Macri, Gerardo Morales, Lilita Carrió o Patricia Bullrich”, apuntó.

La elección porteña

En medio de las discusiones internas, Horacio Rodríguez Larreta se refirió a la disputa por la candidatura a jefe de gobierno porteño desde Pro. Consideró “lógico” que finalmente haya una solo candidato dentro del partido oficialista, aunque evitó una definición después que Mauricio Macri apoyara abiertamente a su primo, Jorge Macri de cara a la sucesión local.

Mauricio Macri apoyó abiertamente a Jorge Macri para jefe de gobierno en los próximos comicios.

“Todavía hay tres candidatos que están en carrera [dentro de Pro], pero es lógico que termine habiendo uno. “ Es lo razonable que cada partido que conforma Juntos por el Cambio tenga su candidato” , afirmó Larreta. Así como mencionó que Martín Lousteau compite por el radicalismo, señaló la intención de Roberto García Moritán de competir por Republicanos Unidos y sugirió que Graciela Ocaña podría hacerlo por su espacio, Confianza Pública.

A su vez, Larreta dijo que no está bajo su exclusiva responsabilidad la definición de uno de los tres candidatos de Pro. Además de Jorge Macri, se mantienen como postulantes los ministros Fernán Quirós (Salud) y Soledad Acuña (Educación). “No pasa por mi solo, hoy hay tres candidatos que están en carrera”, indicó.

En esa línea, no descartó que la decisión final surja de una encuesta. “Es una forma de ver quién es el que está mejor”, dijo. Y agregó: “Para mi es muy importante que se garantice la continuidad del trabajo en la ciudad de Buenos Aires. Llevo siete años de jefe de gobierno y soy el primero en cuidar que esa transformación siga adelante”, añadió.

Por otro lado, señaló que las PASO se dirimirán competitivamente y rechazó que no pueda haber reglas claras, en medio de discusiones con el radicalismo que apoya a Martín Lousteau. “Reglas de juego claras y transparentes hay para todos los candidatos, eso es válido en la Capital Federal y en el país entero. En la última elección hicimos Paso en 17 provincias. En la Ciudad hubo tres candidatos, y en la provincia de Buenos Aires hubo dos, y todo se manejó con reglas muy claras”, indicó.

LA NACION