Fuertes signos de identificación con Francisco en la posible agenda del viaje de León XIV

La agenda de la visita del papa León XIV a la Argentina tendría una marcada identificación con su antecesor Francisco, a partir del programa de actividades que construye la Iglesia.

Con sorprendentes detalles, el titular de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), Cristian Auguadra, expuso en su visita al Congreso sobre los planes de seguridad para la visita del pontífice, al exponer ante la Comisión Bicameral de Seguimiento y Control de los Organismos de Inteligencia. Auguadra reveló que se trabaja con funcionarios de seguridad del Vaticano en la hipótesis de un acto con la juventud en el estadio de San Lorenzo, en el barrio porteño del Bajo Flores, una visita a la cárcel de Villa Devoto y un encuentro con movimientos sociales.

Sería una agenda identificada plenamente con Francisco, que en sus doce años de pontificado mantuvo cuatro encuentros mundiales con los movimientos populares, en los que se pronunció siempre en favor de la economía popular y el desafío de “las tres T”: tierra, techo y trabajo.

El nuncio apostolico, monseñor Michael Banach, con la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, en la Casa Rosada Presidencia

“El cronograma de actividades no está confirmado. Falta la llegada de la segunda avanzada del Vaticano. Luego de esa visita, la Santa Sede hará público el itinerario, probablemente a mediados de septiembre”, explicaron a LA NACION fuentes del Arzobispado de Buenos Aires.

Hace unos días, la Casa Rosada confirmó que personal de la Secretaría de Estado y del Dicasterio para la Comunicación de la Santa Sede llegará a Buenos Aires este domingo para avanzar en la definición de los pasos que seguirá León XIV en su recorrido por la Argentina.

En tanto, según pudo saber LA NACION, León XIV recibirá este jueves en el Vaticano al presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, monseñor Marcelo Colombo, y al secretario general, monseñor Raúl Picarro, quienes ya se encuentran en Roma. El lunes pasado, el Papa recibió al arzobispo de Mercedes-Luján, monseñor Jorge Eduardo Scheinig, quien será su anfitrión cuando visite la Basílica de Luján.

Posibles actividades

El Papa arribará a Buenos Aires el domingo 8 de noviembre, procedente de Uruguay. Se alojará en la Nunciatura Apostólica y comenzará su agenda en Buenos Aires. Hasta ahora, la información oficial mencionó una posible celebración al pie del Monumento de los Españoles, en Palermo. Se espera que el martes 10 se traslade a Córdoba, donde se presentará en el predio de la Fábrica Argentina de Aviones (Fadea), y el miércoles 11 –último día de su visita- encabezaría una misa en la Basílica de Luján, el principal santuario del país.

León XIV presidió en octubre de 2025 el V Encuentro Mundial con los Movimientos Populares, en el Vaticano, y les dijo a las organizaciones: “Haciéndome eco de las peticiones de Francisco, hoy digo: tierra, techo y trabajo son derechos sagrados, por los que vale la pena luchar, y quiero que me escuchen decir: ¡Estoy con ustedes!, ¡Estoy con ustedes!”.

A partir de ese compromiso público y la confirmación de su primera gira por América Latina, el secretario general de la UTEP, Alejandro Gramajo, y el presidente de la Federación Argentina de Cartoneros, Carreros y Recicladores, Sergio Alejandro Sánchez, enviaron en agosto último una carta al prefecto del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral, el cardenal jesuita Michael Czerny, para transmitirle el deseo de encontrarse con el Papa en su visita a la Argentina.

Propusieron recibir al Santo Padre en “algunos espacios en los que pudiera conocer de manera directa la vida, el trabajo y la organización de los movimientos populares”. También le ofrecieron un encuentro en “un centro de reciclado de la Ciudad de Buenos Aires, donde trabajadores y trabajadoras cartoneras sostienen con su esfuerzo un sistema de reciclado con inclusión social, generan trabajo digno y cuidan la casa común”.

Juan Pablo II, en su visita a la Argentina en abril de 1987 Archivo del Arzobispado de Paraná

La posibilidad de un encuentro con los movimientos sociales no sería el primero en una visita papal. Como antecedente, se recuerda la misa con el mundo del trabajo que el pontífice polaco Juan Pablo II encabezó el 10 de abril de 1987 en el Mercado Central, ante más de 300.000 personas. En aquella ocasión, cuando promediaba el cuarto año del gobierno de Raúl Alfonsín, ocupó el escenario junto al Papa el entonces líder de la CGT, Saúl Ubaldini, quien pidió por la Justicia social.

En ese marco, Juan Pablo II llamó a no conformarse con “unos objetivos de corto alcance, cuya única finalidad se reduzca a la concertación colectiva de las remuneraciones y a la disminución de las horas laborales”. La crisis que enfrenta el país en materia social y los reclamos que enfrenta el gobierno de Javier Milei le dan una nueva envergadura a un potencial encuentro del Papa con las organizaciones sociales.

Parroquia Santa María Madre del Pueblo, que funciona en el Barrio Ricciardelli -ex villa 1 11 14-, en el Bajo Floresa metros del estadio de San Lorenzo Hernan Zenteno - La Nacion

En la apretada agenda de tres días se intenta reservar un espacio para un encuentro de León XIV con los jóvenes. El posible escenario del estadio de San Lorenzo, más allá de la identificación futbolística que el fallecido papa tenía con ese club, aportaría un dato adicional, dado que a pocos metros se encuentra el Barrio Padre Rodolfo Ricciardelli, el nuevo nombre de la Villa 1-11-14 del Bajo Flores, con quien Jorge Bergoglio mantuvo históricamente una relación cercana, como expresión de una decidida estrategia pastoral. Visitaba con frecuencia la parroquia Santa María Madre del Pueblo, a pocos metros de la cancha de San Lorenzo.

Lo mismo podría decirse de una eventual visita a la cárcel de Devoto, que Bergoglio también frecuentaba para las celebraciones de la Semana Santa. En su reciente viaje a España, en junio, León XIV estuvo en la prisión de Brians 1, en Sant Esteve Sesrovires, en Barcelona. Se reunió con unos 80 internos de distintas unidades penitenciarias, rescató el valor de la dignidad humana, el perdón y la posibilidad de reconstruir la vida. “El pasado no condena el futuro”, fue el mensaje central.