La principal agrupación empresaria rechazó las agresiones a periodistas y pidió un debate con “respeto democrático”

La Asociación Empresarial Argentina (AEA) emitió un comunicado en el que rechazó las “descalificaciones personales” contra periodistas, cuatro días después de las expresiones del presidente Javier Milei donde cuestionó la cobertura del caso $LIBRA y lanzó su frase sobre “quemar en la hoguera”.

“La libertad de prensa y el respeto institucional Pilares fundamentales de la República” es el título del comunicado

AEA manifestó que “el libre accionar de los medios de prensa constituyen condiciones indispensables para la legitimidad democrática y el desarrollo económico y social del país”. Incluso, dedicó una parte para sentar postura contra las agresiones: “Las descalificaciones personales erosionan la convivencia social y desestimulan el ambiente de confianza necesario para el progreso de la Nación”.

“El periodismo garantiza el derecho fundamental de los ciudadanos a estar informados con pluralidad y diversidad, y representa un reaseguro imprescindible para la transparencia y control”, agregó la entidad.

Finalmente, AEA subrayó que “el respeto a la ley y la preservación de un clima de concordia y consideración mutua son requisitos indispensables para la institucionalidad y el desarrollo económico”.

“AEA hace un llamado a mantener el debate público en un marco de respeto democrático, diálogo maduro y consideración por la tarea periodística, reafirmando que solo con instituciones fuertes y un periodismo libre será posible construir una Argentina con desarrollo sostenido y bienestar para todos sus ciudadanos”, concluyó.

Miembros de la Asociación Empresaria Argentina

El viernes pasado y a propósito del sobreseimiento en el caso $LIBRA, Milei sostuvo que la causa fue “utilizada políticamente por sectores de la oposición” y por “el grupo LA NACION y sus secuaces para extorsionar al Gobierno y evadir impuestos”. A continuación enumeró a algunos de los periodistas que cubrieron el caso (Hugo Alconada Mon, Carlos Pagni, Paulino Rodrigues, Natalia Volosin y Luis Novaresio) y los trató de “ensobrados y corruptos”. En tono desafiante, agregó: “Que me expliquen quién se hace cargo ahora de toda la basura que difundieron”.

Segundos después, alzando la voz, advirtió: “¡Los vamos a combatir con mayor audacia! ¡Vamos a sacar a la Argentina de este pozo y eso implica ir contra todo el status quo y lo voy a hacer! Pero que sepan muy bien que los hijos de puta en la Argentina no van a tener piedad. Porque, como decía Adam Smith, tener piedad con los hijos de puta es ser injusto con los buenos; y acá a los buenos les tiene que ir bien; los que se tienen que quemar en la hoguera son los hijos de puta”.

La entidad empresaria está compuesta por las principales compañías del país. Los socios de AEA son: Alejandro Lastra (AEA); Luis A. Pagani (Grupo Arcor); Paolo Rocca (Organización Techint); Héctor Magnetto (Grupo Clarín); Sebastián Bagó (Laboratorios Bagó); Alfredo Coto (Supermercados Coto); Federico Braun (La Anónima); Luis Perez Companc (Grupo Perez Companc); Alberto L. Grimoldi (Grimoldi); Alberto R. Hojman (BGH); Eduardo Elsztain (IRSA); Julio César Saguier (LA NACION); Marcos Galperin (Mercado Libre); Alejandro Bulgheroni (Pan American Energy Group); María Luisa Macchiavello (Droguería del Sud); Martín Migoya (Globant); Mariano Bosch (Adecoagro); Claudia Álvarez Argüelles (Álvarez Argüelles Hoteles); Alejandro Butti (Santander Río); Cristiano Rattazzi (Gruppo Modena); Miguel A. Acevedo (Aceitera General Deheza); Pierpaolo Barbieri (Ualá); Martín Brandi (PCR - Petroquímica Comodoro Rivadavia); Martín Castelli (Blue Star Group); Eduardo Costantini (Consultatio); Enrique Duhau (AE Duhau S.A.); Julio Figueroa (Citi); Ignacio Lartirigoyen (Lartirigoyen); Roberto Nobile (Telecom); Pablo Roemmers (Roemmers); Aldo Roggio (Grupo Roggio); Patricio Supervielle (Supervielle); Miguel Urus (PwC); Sofía Vago (Accenture).

Otra agrupación empresaria, IDEA, también había emitido un comunicado sobre las expresiones presidenciales: “Quienes fueron elegidos para gobernar deben actuar con responsabilidad y contribuir a un debate público respetuoso. Los agravios a periodistas en el ejercicio de su función contradicen ese deber”, señalaron.

A la vez, la entidad periodística ADEPA rechazó la reacción del presidente ante el sobreseimiento dictado en la causa $LIBRA. En un tuit habló de una “escalada” de este tipo de agravios. “La réplica, la refutación y la aclaración nunca deberían ser reemplazadas por el insulto y el agravio en una sociedad democrática que tolera el disenso y la crítica”, agregó.

La Academia Nacional de Periodismo publicó un documento en el que dio cuenta de las repetidas veces en las que Milei insulta a periodistas, “además de las recientes amenazas de muerte”. El texto remarca que la “violencia institucional afecta a la democracia”.

Uno de los integrantes de la Academia Nacional de Periodismo, José Ignacio López, consideró: “Vaya mi solidaridad con los agraviados que también la integran y con todos los periodistas permanentemente insultados por ejercer con honestidad e independencia la libertad de expresión amparada por la Constitución Nacional”.

Las declaraciones del Presidente también desataron fuertes críticas de dirigentes de la oposición.