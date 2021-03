Suba de casos de coronavirus: la provincia de Buenos Aires suspende las actividades de 2 a 6 y limita las reuniones a diez personas en 110 municipios

“Tenemos subidas explosivas esta última semana”. Así resumió el ministro de Salud bonaerense, Daniel Gollan, cómo es el avance del coronavirus en el territorio provincial, mientras exponía en el último informe epidemiológico. Antes del anuncio de las nuevas medidas, el funcionario alertó: “Esta progresión explosiva pone en serio riesgo la capacidad de respuesta del sistema”.

Con eje en dicha realidad sanitaria, se anunciaron las tres nuevas disposiciones que se aplicarán en los 110 distritos bonaerenses que se encuentran en fase cuatro.

“Desde mañana se suspenden todas las actividades de 2 a 6, como hace la Ciudad, con quien coordinamos las medidas”, refirió el jefe de Gabinete provincial, Carlos Bianco, sobre la primera cuestión vinculada a actividades recreativas, comerciales y servicios no esenciales.

Por otro lado, informó que se reforzarán los controles y, también, que se limitarán las reuniones sociales, familiares y recreativas hasta diez personas en dichas localidades.

“Estamos trabajando con el Comité de Emergencia en la revisión de las actividades de la fase tres, que si bien no está habilitada, creemos que si continúa la suba, más temprano que tarde, vamos a tener que restablecer la fase tres con restricciones adicionales. Estamos trabajando en cuáles serían”, anticipó.

El jefe de Gabinete bonaerense también dijo que, en base a una decisión publicada hoy en el Boletín Oficial, se buscará reforzar el teletrabajo en todas las dependencias estatales, en coincidencia con lo anunciado por su par de Nación, Santiago Cafiero, y la ministra de Salud, Carla Vizzotti, en cuanto a que los trabajadores públicos nacionales no asistirán a sus respectivas dependencias esta semana.

“Adoptamos las normativas definidas por el Gobierno, que estamos convencidos son las correctas”, dijo Bianco, quien se mostró “preocupado” por la inminencia del fin de semana largo de Pascuas. “Por eso queremos hacer recomendaciones: uso de barbijo, distanciamiento, ir a espacios al aire libre, espacios de ventilación cruzada, todo el tiempo mantener el ordenamiento de la burbuja”, detalló.

En línea con lo esbozado por los funcionarios porteños ayer, desde la Provincia tampoco consideraron que las clases presenciales incidan en el actual incremento de casos. Bianco aseguró que “está garantizada” la presencialidad en los colegios. “La escuela hasta ahora es un lugar muy cuidado, no tenemos reportes de que se estén produciendo contagios”, detalló Gollan, quien sí pidió que los chicos no se junten en horario extraescolar con amigos que no pertenecen a su burbuja.

La situación epidemiológica bonaerense

“Es el comienzo indudable de la segunda ola”, refirió Bianco, sobre algo que desglosó luego Gollan. “Si uno mira las camas pareciera que la situación no es tan problemática, pero [el problema] es la velocidad con que se requieren los servicios en un estrecho período de tiempo. La cantidad de gente que llega para internarse es preocupante”, explicó el ministro de Salud y dijo también que debido al incremento de casos “puede entrar en crisis el sistema de diagnóstico y seguimiento”.

Gollan anticipó que si no se cumplen “estrictamente” los cuidados, no se podrán mantener todas las actividades que se había logrado abrir.

El funcionario puntualizó en la suba de contagios en la Ciudad y dijo que ello termina por impactar en el Conurbano. “Esto ya lo aprendimos, pero esta vez es un nivel alto de contagios y circulan variantes nuevas, que hasta ahora parecen no ser la causa”, dijo -en relación con el anuncio de que en la Argentina ya hay transmisión comunitaria de las variantes de Manaos y Reino Unido- e insistió: “Estamos en un escenario complicado”.

“Hubiese sido preferible que la segunda ola ocurriera en un mes y medio o dos meses, porque íbamos a tener vacunado a un altísimo porcentaje de las poblaciones de riesgo”, consideró, aunque destacó las inoculaciones en la Provincia: “Imagínense esta situación con médicos enfermándose a cada rato. Hay que revalorizar fuertemente, porque también fuimos criticados por vacunar al personal de salud joven”.

En cuanto a cómo avanzará el esquema de vacunación, comentó que esta semana aplicaron 270.000 dosis y que piensan duplicar esa cifra la semana que viene. “Estamos vacunando, ya estamos cerca. Fue descendiendo la cantidad de confirmados en personal de la salud con la vacunación. Está en nosotros lograr que este invierno sea un invierno diferente”, cerró.

LA NACION