La publicación de Elisa Carrió sobre el Gobierno y la corrupción: “Dios nos salve del mal”

La referente de la Coalición Cívica Elisa Carrió se hizo eco este viernes del escándalo que pesa sobre el Gobierno por el caso del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y acusó a la administración de Javier Milei de “tomarle el pelo a los argentinos y a las Fuerzas Armadas”.

“Este gobierno de corruptos nos está tomando el pelo a todos los argentinos y a las Fuerzas Armadas. Dios nos salve del mal. Ven Señor Jesús”, expresó la legisladora, casi como en una oración, en sus redes sociales.

El posteo de Carrió

Sin mencionarlo, la fundadora de la Coalición Cívica hizo referencia a Adorni, sobre quien pesa una causa por presunto enriquecimiento ilícito.

Adorni habló el miércoles con LN+ luego de anunciar que había presentado la declaración jurada sobre su patrimonio económico. Allí cambió su testimonio inicial y admitió que junto a su esposa, Bettina Angeletti, tuvo ahorros no declarados.

“Ahorramos en negro como todos los argentinos“, afirmó; dijo que rectificó sus declaraciones juradas de 2023 y 2024 y reconoció que había ocultado medio millón de dólares que había ganado con criptomonedas.

Manuel Adorni en LN+ Augusto Famulari - LA NACION

Adorni aseguró que durante su vida laboral en el sector privado acumuló ahorros junto a su esposa. “Yo toda mi vida, desde los 18 años, trabajé en el sector privado. A lo largo de mi vida me crucé con mi mujer, quien también trabajó en el sector privado. Y toda la vida ahorramos, lo hicimos en negro, como la mayoría de los argentinos que tuvo la suerte de ahorrar”, afirmó.

La causa

La situación patrimonial de Adorni entra en una nueva etapa de análisis debido a las nuevas declaraciones juradas que presentó el funcionario, que incluyen rectificaciones a lo que había informado hasta ahora.

Fuentes con acceso a la investigación judicial relataron a LA NACION que la Oficina Anticorrupción ya envió la nueva presentación (correspondiente a 2025) y las declaraciones rectificativas de las dos anteriores que hizo el jefe de Gabinete, pero que no pudo remitir el anexo reservado correspondiente a su esposa debido a que todavía no fue presentado por el funcionario.

Más repercusiones

Otro que se mostró muy crítico con la figura de Adorni fue el exsenador de Juntos por el Cambio Esteban Bullrich, quien consideró en las últimas horas que Adorni es un “corrupto”.

“Es un corrupto. Fin”, manifestó Bullrich desde sus redes sociales.

La publicación de Esteban Bullrich

Si bien en un principio acompañó al Gobierno, el exlegislador fue manifestándose crítico de las políticas y los modos de Milei.