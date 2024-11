La queja de Luis Caputo contra una compañía de celulares: dijo que está “pagando mucho” y amenazó con cambiarse

En respuesta a la consulta que un usuario le dejó en la red social X, el ministro de Economía Luis Caputo reveló cuál es el servicio de telefonía que utiliza a diario y aprovechó para hacer pública su queja contra la empresa que le presta el servicio: dijo que paga mucho y está “averiguando” para cambiarse.

Ayer, el usuario José Figueroa Alcorta arrobó al titular del Palacio de Hacienda en la plataforma y le hizo la siguiente pregunta: “Ministro, ¿por qué Movistar y Personal Flow aumentan todos los meses por arriba de la inflación?”. Casi 24 horas después de planteado el interrogante, Caputo ofreció respuesta al internauta.

“Son decisiones de empresas privadas, José. Es importante que demos pelea como consumidores”, enfatizó el expresidente del BCRA durante la gestión de Macri. Y ejemplificó: “Yo tengo Claro en telefonía y estoy averiguando para cambiarme. A raíz de eso, me ofrecieron un descuento, pero así y todo me parece que pago mucho”.

La última palabra en la conversación la tuvo José, que admitió sigue un camino similar al del ministro de Economía y la agradeció por su mirada: “Eso hice, no convalidé los precios abusivos, me ofrecieron descuentos, igual sigo viendo alternativas donde se respete al consumidor. Muchas gracias”.

La contestación de Caputo devino en una nueva pregunta de otro usuario que, no satisfecho con la explicación dada, arremetió: “Yo soy productor agropecuario y no puedo zafar de que ustedes me roben vía retenciones. No son una empresa privada, son el Estado. ¿Cómo hago para que me dejen de robar?”.

“Hay muchos impuestos que no tienen que estar. No solo las retenciones. Para tratar de solucionarlo, algunos vinimos al sector público. Claro que corregir décadas de despilfarro lleva algo más que 10 meses de gestión. Si en 4 años estás disconforme, votás otra alternativa”, le retrucó el funcionario. Y coronó con una chicana: “Mientras tanto, ¡no te queda otra que seguir viendo Chapaleufú y corriendo carreras! -en su perfil, el usuario se describiría como hincha de Chapaleufú y Toyota-.

Hace cuatro meses atrás, el gobierno de Javier Milei liberó los precios de los servicios de telefonía fija, móvil, internet y televisión paga por cable o satélite. A través de la Resolución 13/2024 publicada en el Boletín Oficial, el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) derogó una serie de normativas a través de las cuales el gobierno de Alberto Fernández le había puesto tope a los valores, aunque sin mucho éxito por las cautelares que consiguió el sector en la Justicia.

Fuentes de Enacom argumentaron a LA NACION en ese entonces que la liberación de precios traía aparejados “varios beneficios para el sector de las Telecomunicaciones en el marco de un proceso de desregulación. Al permitir a las empresas establecer precios libremente, se crea una mayor flexibilidad para ajustar precios en respuesta a las condiciones del mercado y sus costos operativos, fomentando un entorno más dinámico y competitivo”.

Hace cuatro meses atrás, el gobierno de Javier Milei liberó los precios de los servicios de telefonía fija, móvil, internet y televisión paga por cable o satélite. Getty Images

Consideraron además que “incentiva la inversión en mejoras de infraestructura y expansión de servicios, ya que los mayores ingresos obtenidos pueden ser reinvertidos en el desarrollo y modernización de las redes”. “En conjunto, estas medidas pueden impulsar la innovación y la calidad de los servicios, beneficiando a largo plazo tanto a las empresas del sector como a los consumidores mediante una mayor variedad y calidad de opciones disponibles”, cerraron.

Solo en noviembre, las compañías que ofrecen servicios de telefonía celular, cable e internet aplicaron incrementos que rondaron el 4%.

